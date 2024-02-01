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لو قلقانه المانيكير يقشر.. 3 حلول لثبات طلاء الأظافر لفترة طويلة

2/1/2024 11:27:29 PM
(MENAFN- Youm7) تحمل بعض الفتيات في حقيبتها زجاجة طلاء الأظافر لتصلح بها بين الحين والآخر ما أتلف من الطلاء، ويشعرن بالإنزعاج حيال ذلك، ويبحثن عن حلول لتحظى أظافرهن بطلاء ثابت ودائم لفترة طويلة، ووفقا لما نشره موقع hello توجد 3 خطوات لمعرفة الحل وهي:


علاج الأظافر

تظهر الأظافر الجافة أو الضعيفة بعد طلائها، بشكل غير مريح مع تقشير الطلاء فى وقت قصير، ولعلاج هذا الأمر، قومي بمنح أظافرك راحة من الطلاء لفترة من الوقت، ثم علاجها من خلال استعمال علاجات تقوية الأظاف ، واستخدام بلسم الأظافر الذي يمنحهم الترطيب ويحسن من صحتهم.


طلاء أظافر
استعمال زيت طبيعى

وضع زيت طبيعى"حسب النوع المفضلك لكٍ" على طلاء الأظافر خطوة مهمة للعناية بطلاء الأظافر وبقائها رطبة غير جافة، خاصة إذا كنتٍ ممن يتعرضن لاستعمال الماء كثيرا .



طلاء أظافر ثابت


اختيار طلاء الأظافر

طلاء الأظافر هو الخطوة الأخيرة لإضافة اللمسة النهائية الجمالية لأظافرك فاختيار النوع المناسب و الابتعاد عن المنتجات غير الجيدة، يساهم في بقاء الأظافر محتفظة بالطلاء لفترة طويلة ويحميها من أي انتزاع أو التعرض لأي خدوش.



طلاء أظافر جيد













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