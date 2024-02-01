لو قلقانه المانيكير يقشر.. 3 حلول لثبات طلاء الأظافر لفترة طويلة

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- Youm7) تحمل بعض الفتيات في حقيبتها زجاجة طلاء الأظافر لتصلح بها بين الحين والآخر ما أتلف من الطلاء، ويشعرن بالإنزعاج حيال ذلك، ويبحثن عن حلول لتحظى أظافرهن بطلاء ثابت ودائم لفترة طويلة، ووفقا لما نشره موقع hello توجد 3 خطوات لمعرفة الحل وهي:
علاج الأظافر
تظهر الأظافر الجافة أو الضعيفة بعد طلائها، بشكل غير مريح مع تقشير الطلاء فى وقت قصير، ولعلاج هذا الأمر، قومي بمنح أظافرك راحة من الطلاء لفترة من الوقت، ثم علاجها من خلال استعمال علاجات تقوية الأظاف ، واستخدام بلسم الأظافر الذي يمنحهم الترطيب ويحسن من صحتهم.
طلاء أظافر
استعمال زيت طبيعى
وضع زيت طبيعى"حسب النوع المفضلك لكٍ" على طلاء الأظافر خطوة مهمة للعناية بطلاء الأظافر وبقائها رطبة غير جافة، خاصة إذا كنتٍ ممن يتعرضن لاستعمال الماء كثيرا .
طلاء أظافر ثابت
اختيار طلاء الأظافر
طلاء الأظافر هو الخطوة الأخيرة لإضافة اللمسة النهائية الجمالية لأظافرك فاختيار النوع المناسب و الابتعاد عن المنتجات غير الجيدة، يساهم في بقاء الأظافر محتفظة بالطلاء لفترة طويلة ويحميها من أي انتزاع أو التعرض لأي خدوش.
طلاء أظافر جيد
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