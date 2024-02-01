طرق سهلة لتنظيف شاشة التليفزيون المسطحة دون إتلافها

تعليق شاشة التليفزيون على الحائط يؤدي إلى تراكم الغبار وبصمات الأصابع بمرور الوقت، ويمكنك تنظيف شاشة التليفزيون المسطحة في غضون دقائق، ولكن يجب تنظيفها مرة واحدة في الأسبوع على الأقل وعندما يظهر الغبار، لذلك تعرفي على طرق تنظيف شاشة التليفزيون مسطحة دون إتلافها وفقاً لموقع "thespruce".





كيفية تنظيف شاشة التليفزيون المسطحة

إطفاء التلفاز: اتركي التلفاز يبرد قبل تنظيفه، حتى تتمكني من رؤية الغبار وبصمات الأصابع بسهولة.

التحقق من دليل التليفزيون: يجب عليكِ التحقق من دليل الجهاز الخاص بكِ، فقد تكون هناك توصيات محددة للتنظيف، من الممكن العثور على معلومات مثل احتياطات السلامة والمواد الكيميائية والمنتجات التي يجب تجنبها قبل التنظيف.

استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة بلطف لتنظيف الإطار والقاعدة: يمكنك أيضاً استخدام المنفضة لتنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل الفتحات والمنافذ.

مسح الشاشة باستخدام قطعة قماش مضادة للكهرباء: تخلصي من القاذورات وبصمات الأصابع عن طريق بدء المسح من أعلى، ومع عدم الضغط الزائد.





كيفية تنظيف جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتليفزيون

يتم لمس جهاز التحكم عن بعد كثيراً بل أكثر من التليفزيون مما يؤدي إلى تراكم البكتيريا بسرعة، لذلك يجب تنظيفه بانتظام، من خلال اتباع الأتى:

إزالة البطاريات: إذا كان جهاز التحكم عن بعد الخاص بكِ يتم شحنه يجب عليكِ البعد عن السوائل الزائدة في المنطقة.

استخدام قطعة قماش مبللة ونظيفة من الألياف الدقيقة: قومي ببل قطعة القماش بالماء المقطر أو المفلتر، أو خليط من صابون الأطباق والماء، أو خل وماء.

تنظيف جهاز التحكم عن بعد "الريموت" : قومي بفرك الجزء العلوي والسفلي بلطف، ولا تقومي برش أو إضافة السائل مباشرة إلى جهاز التحكم عن بعد، وتأكدي من عدم تقطر قطعة القماش مبللة حتى لا يحدث خلل بالجهاز.

استخدام قطعة قطن أو مسواك أو هواء مضغوط: قومي بتنظيف المناطق التي توجد بين الأزرار الموجودة على جهاز التحكم عن بعد باستخدام تلك الوسائل.





شاشة تليفزيون



















