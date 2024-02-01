طرق سهلة لتنظيف شاشة التليفزيون المسطحة دون إتلافها

(MENAFN
- Youm7)
تعليق شاشة التليفزيون على الحائط يؤدي إلى تراكم الغبار وبصمات الأصابع بمرور الوقت، ويمكنك تنظيف شاشة التليفزيون المسطحة في غضون دقائق، ولكن يجب تنظيفها مرة واحدة في الأسبوع على الأقل وعندما يظهر الغبار، لذلك تعرفي على طرق تنظيف شاشة التليفزيون مسطحة دون إتلافها وفقاً لموقع "thespruce".
كيفية تنظيف شاشة التليفزيون المسطحة
إطفاء التلفاز: اتركي التلفاز يبرد قبل تنظيفه، حتى تتمكني من رؤية الغبار وبصمات الأصابع بسهولة.
التحقق من دليل التليفزيون: يجب عليكِ التحقق من دليل الجهاز الخاص بكِ، فقد تكون هناك توصيات محددة للتنظيف، من الممكن العثور على معلومات مثل احتياطات السلامة والمواد الكيميائية والمنتجات التي يجب تجنبها قبل التنظيف.
استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة بلطف لتنظيف الإطار والقاعدة: يمكنك أيضاً استخدام المنفضة لتنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل الفتحات والمنافذ.
مسح الشاشة باستخدام قطعة قماش مضادة للكهرباء: تخلصي من القاذورات وبصمات الأصابع عن طريق بدء المسح من أعلى، ومع عدم الضغط الزائد.
كيفية تنظيف جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتليفزيون
يتم لمس جهاز التحكم عن بعد كثيراً بل أكثر من التليفزيون مما يؤدي إلى تراكم البكتيريا بسرعة، لذلك يجب تنظيفه بانتظام، من خلال اتباع الأتى:
إزالة البطاريات: إذا كان جهاز التحكم عن بعد الخاص بكِ يتم شحنه يجب عليكِ البعد عن السوائل الزائدة في المنطقة.
استخدام قطعة قماش مبللة ونظيفة من الألياف الدقيقة: قومي ببل قطعة القماش بالماء المقطر أو المفلتر، أو خليط من صابون الأطباق والماء، أو خل وماء.
تنظيف جهاز التحكم عن بعد "الريموت" : قومي بفرك الجزء العلوي والسفلي بلطف، ولا تقومي برش أو إضافة السائل مباشرة إلى جهاز التحكم عن بعد، وتأكدي من عدم تقطر قطعة القماش مبللة حتى لا يحدث خلل بالجهاز.
استخدام قطعة قطن أو مسواك أو هواء مضغوط: قومي بتنظيف المناطق التي توجد بين الأزرار الموجودة على جهاز التحكم عن بعد باستخدام تلك الوسائل.
شاشة تليفزيون
MENAFN01022024000132011024ID1107800607
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.