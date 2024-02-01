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اليوم السابع داخل أحدث مركز خدمة عملاء للكهرباء اليكترونى بالصعيد.. صور

2/1/2024 11:27:12 PM
(MENAFN- Youm7) رصد "اليوم السابع" أعمال التطوير التى تمت بمركز خدمة عملاء الكهرباء بمحافظة أسوان والذى يعتبر أحدث مركز خدمة عملاء بمحافظات الصعيد التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس أحمد صدقي، والذى يضم اماكن مخصصة لخدمة ذوى الهمم بلغة الإشارة والصوت للمكفوفين علاوة على منطقة ذكية للمستثمرين والأجانب.





وقالت المهندسة ايمان فاروق رئيس قطاع كهرباء اسوان والتى تعتبر أول سيدة تتولى هذا المنصب بصعيد مصر، إن مركز خدمة عملاء الكهرباء بأسوان يعد من احدث مراكز خدمة العملاء على مستوى شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والتى تضم محافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج، موكدة أنه تم تجهيز المركز وفقا لأعلى معايير الجودة لخدمة أهالى أسوان.





وأضافت فاروق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المركز يقدم جميع خدمات الشركة القابضة لكهرباء مصر الموجودة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونيه والتى يبلغ عددها 25 خدمة، لافتة إلى أن هناك شاشات داخل المركز لعرض الأوراق المطلوبة لكل للحصول على اى خدمة لتوفير الوقت والجهد على المواطن.





وأوضحت رئيس قطاع كهرباء اسوان، أنه بناء على تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر تم توفير شاشة ذكية مخصصة لذوى الهمم فقط من المكفوفين والصم واليكم، موضحا أن هذه الشاشة تعتبر بديل لموظف خدمة العملاء حيث يستطيع المواطن الحصول على الخدمة المطلوبة بشكل سريع.



وأكدت فاروق، أنه بناء على توجيهات المهندس أحمد صدقى رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء يتم تدريب موظفى خدمة العملاء بشكل دورى لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والعمل على إرضائهم.







الزميلة رحمة رمضان داخل مركز خدمة عملاء للكهرباء اليكتروني بالصعيد








مركز خدمة عملاء للكهرباء اليكتروني بالصعيد








































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