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5 سلع بقائمة أكبر تراجعات واردات مصر أكتوبر عام 2023.. الآلات والوقود الأعلى

2/1/2024 11:27:12 PM
(MENAFN- Youm7) لعبت الواردات المصرية دورا كبيرا في خفض منحني عجز الميزان التجاري في الشهور الأخيرة، ومن أبرز المؤشرات ما ترصده بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتراجع الواردات المصرية من أكبر 5 دول خلال شهر أكتوبر الماضي.



وكانت أهم السلع التي تراجعت وارداتها من الصين خلال تلك الفترة كلا من الآلات والأجهزة الكهربائية وبلغت قيمتها 242 مليون و605 ألف دولار خلال شهر أكتوبر عام 2023، مقابل 267 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2022، بتراجع بلغ 24 مليون و403 ألف دولار، يليها شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة بلغت 78 مليون و861 ألف دولار في أكتوبر العام الماضي 2023، مقابل 90 مليون و921 ألف دولار خلال نفس الشهر عام 2022، بتراجع قيمته 12 مليون و60 ألف دولار.



وتضمنت قائمة السلع المستوردة من الصين أيضا واردات مصر من اللدائن ومصنوعاتها بقيمة بلغت 52 مليون و682 ألف دولار خلال شهر أكتوبر من العام الماضي 2023، بينما كانت نحو 79 مليون و465 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 26 مليون و783 ألف دولار.



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية ضمن قائمة الدول الخمس الأكبر تراجع خلال الفترة المذكورة،
وبلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 4 مليارات و533 مليون دولار في أكتوبر العام الماضي 2023، مقابل 6 مليارات و118 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغت قيمته مليار و585 مليون دولار، وكانت أهم السلع المتراجعة الوقود منها هي الزيوت المعدنية وبلغت قيمة وارداتها نحو 95 مليون و656 ألف دولار خلال شهر أكتوبر من العام الماضي 2023، مقابل 105 مليون و376 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغ 9 ملايين و720 ألف دولار، بالإضافة إلى الحبوب والأثمار الزيتية بقيمة بلغت 39 مليون و424 ألف دولار خلال الفترة المذكورة عام 2023، مقابل 72 مليون و529 ألف دولار في الفترة المناظرة لها عام 2022، بتراجع بلغ 33 مليون و105 ألف دولار.



وإجمالا سجلت الواردات المصرية من الدول الـ5 الكبار نحو 26 مليار و853 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، بينما كانت نحو 32 مليار و438 مليون دولار في الفترة المناظرة لها من عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 5 مليارات و585 مليون دولار.












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