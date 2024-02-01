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الإنتاج المتوقع لعقود الهيدروجين الأخضر 17 مليون طن سنويًا

2/1/2024 11:27:12 PM
(MENAFN- Youm7) استحوذ ملف الهيدروجين الأخضر على جانب كبير من الجهود في سبيل توطين الصناعة محليا والاستفادة من المميزات النسبية التي تمتلكها مصر في هذا القطاع الهام خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حتى تكللت هذه الجهود بتوقيع مصر لعدد كبير من اتفاقيات الهيدروجين الأخضر.



ويعرض "اليوم السابع" بالإنفو جراف عدد الاتفاقيات التي وقعتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حتى الآن والإنتاج المتوقع لها سنويا.











ووقعت المنطقة الاقتصادية حتى الآن على 19 مذكرة تفاهم مفعلة، منها 12 اتفاقية تم تحويلها إلى اتفاقيات إطارية بإجمالي استثمارات متوقعة تتخطى 85 مليار دولار، وحجم إنتاج متوقع يصل إلى 17 مليون طن سنوياً من الوقود الأخضر.



ومن المتوقع أن يؤدي إقرار حزمة الحوافز الجديدة إلى دخول مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الموقعة حاليا مع الدولة مرحلة جديدة من التنفيذ، خاصة مع دخول القانون حيز التطبيق حيث تسري أحكام القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، والتي تتمثل في مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة لا تقل عن 95٪ من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.












MENAFN01022024000132011024ID1107800604

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