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أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق 2 فبراير 2024

2/1/2024 11:27:12 PM
(MENAFN- Youm7) ننشر أسعار الدواجن في مصر اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 بعد تحرك ملحوظ في كافة الأسواق للمستهلكين ليسجل كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة 82 و83 جنيها بينما في السوق للمستهلكين بين 90 إلى 92 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.





أسعار البيض فى الأسواق اليوم تسجل تحرك ملحوظ إلي 146 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة وتصل المستهلكين 160 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 145 جنيها وتصل المستهلكين 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 146 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 160 جنيها.












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