أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق 2 فبراير 2024

(MENAFN
- Youm7) ننشر أسعار الدواجن في مصر اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 بعد تحرك ملحوظ في كافة الأسواق للمستهلكين ليسجل كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة 82 و83 جنيها بينما في السوق للمستهلكين بين 90 إلى 92 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.
أسعار البيض فى الأسواق اليوم تسجل تحرك ملحوظ إلي 146 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة وتصل المستهلكين 160 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 145 جنيها وتصل المستهلكين 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 146 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 160 جنيها.
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