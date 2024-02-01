700 إصدار علمى فى مجالات الأمن الشامل ضمن مشاركة جامعة نايف بمعرض الكتاب

700 إصدار علمى فى مجالات الأمن الشامل ضمن مشاركة جامعة نايف بمعرض الكتاب
التاريخ
2/1/2024 11:26:56 PM
(MENAFN
- Youm7) تشارك جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية فى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، وتأتي مشاركة الجامعة بإصداراتها التى بلغت ما يزيد على 700 إصدار علمي، فى جناح الجامعة رقم C1. يضم الجناح إصدارت علمية وإعلامية وتوعوية في مختلف المجالات الأمنية والاجتماعية والثقافية فى تخصصات الوقاية من الجريمة، والأدلة الجنائية، ونظم العدالة الجنائية والأمن السيبراني، إضافة إلى إصدارتها في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة والاتجار بالبشر التي أضحت مراجع رئيسة للباحثين في هذه المجالات عربياً ودولياً، إضافة إلى الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة.
إصدارات جامعة نايف بمعرض الكتاب وتسعى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب من خلال هذه المشاركات في المعارض الدولية
إصداراتها العلمية إلى عدد من اللغات العالمية، واتجهت كذلك إلى تحويل جميع إصداراتها ورسائلها العلمية وأبحاث الندوات العلمية إلى تعزيز انتشار الكتاب الأمني والثقافة الأمنية كأحد أهم أهداف الجامعة الإستراتيجية حيث استطاعت خلال فترة وجيزة إثراء المكتبة الأمنية العربية المتخصصة بكم مقدر من الإصدارات العلمية ما جعلها أحد أكبر الناشرين العرب والدوليين المتخصصين في مجال العلوم الأمنية، وكذلك حققت مركزًا متقدمًا في مجال النشر الإلكتروني.
إصدارات جامعة نايف بمعرض الكتاب جدير بالذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تقوم بترجمة والمؤتمرات إلى رقمية إلكترونية سعياً نحو بناء مكتبة أمنية رقمية تخدم الباحثين والمهتمين، وأتاحت إمكانية الحصول عليها عبر المستودع الرقمي والمتجر الإلكتروني في بوابتها الإلكترونية. كما سيعرض الجناح أفلامًا وثائقية تعرف بمناشط الجامعة وإبراز الجوانب المهمة من الإنجازات التي حققتها في مجال اختصاصها واهتمامها كمكافحة الإرهاب والمخدرات وعلوم الجريمة، والأمن الوطني، وحقوق الإنسان، وغيرها، إضافة إلى شاشات تفاعلية لاستعراض منتجات الجامعة الاكاديمية والبحثية.
إصدارات جامعة نايف بمعرض الكتاب
إصدارات جامعة نايف بمعرض الكتاب
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