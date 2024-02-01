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700 إصدار علمى فى مجالات الأمن الشامل ضمن مشاركة جامعة نايف بمعرض الكتاب

2/1/2024 11:26:56 PM
(MENAFN- Youm7) تشارك جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية فى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، وتأتي مشاركة الجامعة بإصداراتها التى بلغت ما يزيد على 700 إصدار علمي، فى جناح الجامعة رقم C1.
يضم الجناح إصدارت علمية وإعلامية وتوعوية في مختلف المجالات الأمنية والاجتماعية والثقافية فى تخصصات الوقاية من الجريمة، والأدلة الجنائية، ونظم العدالة الجنائية والأمن السيبراني، إضافة إلى إصدارتها في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة والاتجار بالبشر التي أضحت مراجع رئيسة للباحثين في هذه المجالات عربياً ودولياً، إضافة إلى الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة.



إصدارات جامعة نايف بمعرض الكتاب
وتسعى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب من خلال هذه المشاركات في المعارض الدولية
 إصداراتها العلمية إلى عدد من اللغات العالمية، واتجهت كذلك إلى تحويل جميع إصداراتها ورسائلها العلمية وأبحاث الندوات العلمية إلى تعزيز انتشار الكتاب الأمني والثقافة الأمنية كأحد أهم أهداف الجامعة الإستراتيجية حيث استطاعت خلال فترة وجيزة إثراء المكتبة الأمنية العربية المتخصصة بكم مقدر من الإصدارات العلمية ما جعلها أحد أكبر الناشرين العرب والدوليين المتخصصين في مجال العلوم الأمنية، وكذلك حققت مركزًا متقدمًا في مجال النشر الإلكتروني.



إصدارات جامعة نايف بمعرض الكتاب
جدير بالذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تقوم بترجمة والمؤتمرات إلى رقمية إلكترونية سعياً نحو بناء مكتبة أمنية رقمية تخدم الباحثين والمهتمين، وأتاحت إمكانية الحصول عليها عبر المستودع الرقمي والمتجر الإلكتروني في بوابتها الإلكترونية.
كما سيعرض الجناح أفلامًا وثائقية تعرف بمناشط الجامعة وإبراز الجوانب المهمة من الإنجازات التي حققتها في مجال اختصاصها واهتمامها كمكافحة الإرهاب والمخدرات وعلوم الجريمة، والأمن الوطني، وحقوق الإنسان، وغيرها، إضافة إلى شاشات تفاعلية لاستعراض منتجات الجامعة الاكاديمية والبحثية.



إصدارات جامعة نايف بمعرض الكتاب



إصدارات جامعة نايف بمعرض الكتاب








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