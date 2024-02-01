رواية البجاوية لـ رضا سليمان فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا عن دار غراب للنشر والتوزيع، رواية "الجاوية"، للروائى
رضا سليمان، والتى يشارك بها فى
معرض القاهرة الدولي للكتاب
بدورته الـ 55، فى مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.
ومن أجواء الرواية،
فقط صوت بكائها المكتوم يصلني.. أنتظرها تهمس بأي كلمة.. لكن سخونة أنفاسها تُلهب أذني.. لا أعلم أين توجد بالتحديد على سطح هذا الكوكب، انقطع التواصل بيننا منذ ثلاثة وعشرين عامًا.. لو أعلم مكانها لذهبتُ إليها مباشرة.. سألتُها أين أنتِ؟ لم تتحدث.. أهتف باسمها "نسرين" عشرات المرات، أنطقه بنفس الطريقة التي كانت تحب أن تسمعها مني: نسرينااااا.. أجيبي يا حبيبتي؟! .، وعُدنا وقد أضاء ليل القاهرة لمبات بيضاء وصفراء، تنعكس أشعتها على نيلها، وسياراتها، ومبانيها، وناسها، في روعة عروس تتزين يوم عرسها، عُدنا وقد امتلأ كل واحد منا بالآخر.. بصديقه.. حتى إذا ما وصلنا إلى الفندق.. ودعتُها ثم وقفتُ حتى تدخل، ولكنها ظلت واقفة لتودعني.. لتمر علينا ساعة ونحن نتحدث عن الوداع، وتحوطنا ابتسامات الدهر، تغرد حولنا الطيور، رغم أن طيور العالم كله قد أوت إلى أعشاشها في ليلنا هذا، تنسكب في آذاننا ألحان سنباطية ترافق الشجن الكلثومي من مقهى قريب.
المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فتشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.
البچاوية
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