Friday, 02 February 2024 09:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رواية البجاوية لـ رضا سليمان فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

2/1/2024 11:26:56 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثا عن دار غراب للنشر والتوزيع، رواية "الجاوية"، للروائى
رضا سليمان، والتى يشارك بها فى
معرض القاهرة الدولي للكتاب
بدورته الـ 55، فى مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.
ومن أجواء الرواية،
فقط صوت بكائها المكتوم يصلني.. أنتظرها تهمس بأي كلمة.. لكن سخونة أنفاسها تُلهب أذني.. لا أعلم أين توجد بالتحديد على سطح هذا الكوكب، انقطع التواصل بيننا منذ ثلاثة وعشرين عامًا.. لو أعلم مكانها لذهبتُ إليها مباشرة.. سألتُها أين أنتِ؟ لم تتحدث.. أهتف باسمها "نسرين" عشرات المرات، أنطقه بنفس الطريقة التي كانت تحب أن تسمعها مني: نسرينااااا.. أجيبي يا حبيبتي؟! .، وعُدنا وقد أضاء ليل القاهرة لمبات بيضاء وصفراء، تنعكس أشعتها على نيلها، وسياراتها، ومبانيها، وناسها، في روعة عروس تتزين يوم عرسها، عُدنا وقد امتلأ كل واحد منا بالآخر.. بصديقه.. حتى إذا ما وصلنا إلى الفندق.. ودعتُها ثم وقفتُ حتى تدخل، ولكنها ظلت واقفة لتودعني.. لتمر علينا ساعة ونحن نتحدث عن الوداع، وتحوطنا ابتسامات الدهر، تغرد حولنا الطيور، رغم أن طيور العالم كله قد أوت إلى أعشاشها في ليلنا هذا، تنسكب في آذاننا ألحان سنباطية ترافق الشجن الكلثومي من مقهى قريب.
المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فتشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.

البچاوية








MENAFN01022024000132011024ID1107800601

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث