تدمير الاحتلال للآثار الفلسطينية.. قوانين دولية تمنع الاعتداء على المواقع التراثية

MENAFN - Youm7) تضرب قوات الاحتلال الإسرائيلىبالقوانين الدولية عرض الحائط، ولا تلتزم بها بل تتعمد اختراقها، وآخر هذه الوقائع هو تعمد الاحتلال تدمير المواقع التراثية الفلسطينية في قطاع غزة خلال عدوانه الأخير على القطاع المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، مما تسبب في تدمير أكثر من 200 موقع أثرى وتراثي.





من جانبه يؤكد الدكتور ضرغام فارس، مدير إدارة المواقع الأثرية الفلسطينية في محافظات الشمال، أن استهداف الاحتلال الصهيوني للموروث الثقافي الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من استهداف الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين، فالآثار هي الشاهد المادي الملموس على الحق والوجود التاريخي الفلسطيني على أرض فلسطين منذ العصور الحجرية إلى اليوم.





ويضيف مدير إدارة المواقع الأثرية الفلسطينية في محافظات الشمال، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قصف وتدمير الاحتلال الصهيوني للمواقع الأثرية والتاريخية يشكل خرقا فاضحا للقانون والاتفاقيات الدولية لحماية التراث خاصة الاتفاقية الدولية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة 1972، واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 واتفاقية لاهاي لسنة 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح وإعلان اليونسكو العالمي لسنة 2001 حول حماية التنوع الثقافي.





ويشير إلى أن الولايات المتحدة تعتبر دولة الاحتلال الاسرائيلي ولاية أمريكية، وهي بذلك يدها الضاربة في الشرق الاوسط والراعية لمصالحها، كما استطاع الصهاينة ترويج "اسرائيل" على انها الضحية للنازية التي اصبحت الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وصاحبة الجيش الذي لا يقهر والذي يخدم مصالح امريكا وبريطانيا وفرنسا، ولا ننسى هنا تأثير المعتقد الديني لدى الصهيونية المسيحية.







