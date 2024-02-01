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الكتب الأكثر مبيعًا فى معرض القاهرة للكتاب 2024 فى أسبوعه الأول

2/1/2024 11:26:36 PM
(MENAFN- Youm7) يتوافد جمهور معرض القاهرة الدولي للكتا في دورته الـ 55، المقامة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، على أجنحة المعرض المختلفة، إذ منح العديد من الخصومات والعروض التي تقدمها دور النشر على المؤلفات المعروضة، ومن أبرزهم جناح الهئية المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومى للترجمة، وعصير الكتب، وعدد من دور النشر.
الهيئة العامة للكتاب وصرح المسئولون عن حركة البيع في جناح الهيئة العامة المصرية للكتاب بأن هناك إقبالا كبيرا من جمهور معرض الكتاب 2024 على الكتب المخفضة والتي تنفد بصورة شبه يومية، ومن أبرز تلك الإصدارات موسوعة سليم حسن والتي تتكون من 16 جزءا، وسلسلة الأغاني التي تتكون من 24 جزءا وسلسلة وصف مصر، وغيرها من السلاسل والإصدارات الأخرى. الهيئة العامة لقصور الثقافة ومن بين الدور التي تشهد إقبالًا ملحوظا في معرض الكتاب بدورته الخامسة والخمسين، دار الهيئة العامة لقصور الثقافة والتي تقدم خصومات كبيرة على الكتب والمؤلفات، إذ تبدأ أسعارها من جنيه واحد فقط، ومن أبرز الإصدارات التي دخلت قائمة الأكثر مبيعًا، أعمال الأديب الراحل طه حسين، وسلسلة مائة عام من العزلة، والبخلاء، وسلسلة المستشرقين بأجزائها الثلاثة.

الأكثر مبيعا في معرض الكتاب صندوق التنمية الثقافي كما شهدت إصدارات صندوق التنمية الثقافي إقبالًا كبيرًا من رواد المعرض، ومن ضمن أبرز إصداراتها والتي جاءت في قائمة الأكثر مبيعًا، دليل التطريز السيناوي، والتفاصيل الغائمة، وكتاب ترويها ذاكرة الأبطال، وكتاب مصر الجديدة، وذلك بالإضافة إلى الكتب الخاصة بالمركز القومي لثقافة الطفل.
عصير الكتب
ومن الكتب الأكثر مبيعًا في دار عصير الكتب "بنسيون عجب هانم" لمنى سلامة، و"القادمون" لأحمد خالد مصطفى، و"السادس أحمر" أحمد خيري العمري، و"سيروش" للدكتورة حنان لاشين، و"أم أبيها" للدكتور محمد الدمرداش، وكتاب "الساعة الأخيرة للقانون البشري" للمستشار إيهاب أبو زيد، و"تظن أن نجوت" لإيناس منصور، "الغباء العاطفي"، فاويتشر، عمل يدير نفسه، التعافي من الرفض، وثنائية الكاتب بيرسي جاكسون سارق البرق وبحر اللحوث، أسئلة ملحة، الأخطاء، وبيت الخرنفش وغيرهم من الكتب والمؤلفات الأخرى التي حققت أعلى مبيعًا داخل الجناح. الدار المصرية اللبنانية ومن الكتب الأعلى مبيعًا داخل جناح الدار المصرية اللبنانية، كتب الدكتورة ريم بسيوني ومنها "ماريو وأبو العباس – دكتورة هناء – رواية أشياء رائعة – أولاد الناس – الحلوان" وغيرهم، وذلك بالإضافة إلى كتب أنيس منصور "200 يوم حول العالم" وكتب جمال الغيطاني وصالح منصور.

إصدارات معرض الكتاب 2024 دار نهضة مصر أما عن دار نهضة مصر فتتصدر الكتب التعليمية مشهد الأكثر مبيعًا حيث التخفيضات المقدمة على كتب الأضواء بالتزامن مع دخول الترم الثاني من العام الدراسي الحالي، ومن بين الكتب الثقافية الأعلى مبيعًا، كتب مصطفى حسني والأعمال الكاملة ليوسف إدريس، والأعمال الكاملة ليحيى حقي، والأعمال الكاملة لطه حسين، والغزالي وأنيس منصور والدكتورة ريم بسيوني، وذلك بالإضافة إلى كتب الأطفال الموجودة في الجناح والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من رواد المعرض.


عصير الكتب بمعرض الكتاب

إصدارات الدار المصرية اللبنانية


إصدارات معرض الكتاب الأكثر مبيعا





الأكثر مبيعا في معرض الكتاب
الكتب الأكثر مبيعا





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