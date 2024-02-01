كيف ردت منصات التواصل على قوانين سلامة الطفل عبر الإنترنت الجديدة؟

فى حين فشلت سنوات من جلسات الاستماع احتى الآن فى إنتاج أى قوانين جديدة، إلا أن هناك دعمًا متزايدًا من الحزبين فى الكونجرس للوائح جديدة للسلامة، ويوجد حاليًا أكثر من ستة مشاريع قوانين تتناول

سلامة الأطفال عبر الإنترنت

والتى اقترحها أعضاء مجلس الشيوخ.







وتشمل هذه قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت (KOSA)، والذى يتطلب من المنصات إنشاء المزيد من ميزات الرقابة الأبوية والسلامة وتقديمها إلى عمليات تدقيق مستقلة، وCOPPA 2.0، وهو نسخة منقحة من قانون حماية خصوصية الأطفال والمراهقين عبر الإنترنت لعام 1998، والذى من شأنه أن منع الشركات من جمع بيانات الأطفال أو تحقيق الدخل منها دون موافقة.





واقترح أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا عددًا من مشاريع القوانين لمعالجة استغلال الأطفال، بما فى ذلك قانون EARN IT، الموجود حاليًا فى نسخته الثالثة منذ عام 2020، وقانون STOP CSAM.







ولم يتقدم أى من هؤلاء إلى قاعة مجلس الشيوخ للتصويت، وقد واجهت العديد من مشاريع القوانين هذه ضغوطًا مكثفة من صناعة التكنولوجيا، على الرغم من أن بعض الشركات الحاضرة قالت إنها منفتحة على بعض مشاريع القوانين وبعض جوانب التشريع.





وكانت جلسة الاستماع هذه تشمل على ليندا ياكارينو ممثلة عن منصة X، وShou Zi Chew عن تيك توك، وEvan Spiegel عن سناب، ومارك زوكربيرج عن ميتا، وJason Citron عن Discord للإجابة على الأسئلة حول موضوع "شركات التكنولوجيا الكبرى وأزمة الاستغلال الجنسى للأطفال عبر الإنترنت".





قال شبيجل أن Snap يدعم KOSA، وقالت Yaccarino أن X يدعم قانون STOP CSAM. رفض كل من Shou وCitron الموافقة على مشاريع القوانين التى سُئلوا عنها على وجه التحديد، لكنهما قالا إنهما منفتحان لمزيد من المناقشات.





واقترح زوكربيرج نهجا مختلفا، قائلا أنه يدعم التحقق من العمر ومتطلبات الرقابة الأبوية على مستوى متجر التطبيقات، الأمر الذى من شأنه أن يحول العبء بشكل فعال إلى أبل وجوجل.







وقال زوكربيرج: "تطلب شركة أبل بالفعل موافقة الوالدين عندما يقوم الطفل بالدفع باستخدام أحد التطبيقات، لذلك قد يكون من غير المنطقى للغاية إصدار قانون يلزمهم بإجراء ذلك حتى يتمكن الآباء من السيطرة فى أى وقت يقوم فيه الطفل بتنزيل التطبيق".





وخضع زوكربيرج لتدقيق خاص أثناء جلسة الاستماع. فى إحدى المحادثات المحرجة، سأل السيناتور جراهام زوكربيرج عما إذا كان ينبغى لوالدى الطفل الذى مات منتحرًا بعد وقوعه ضحية لمخطط ابتزاز جنسى أن يكون بمقدورهما مقاضاة ميتا، وبدا زوكربيرج غير مرتاح، وتوقف مؤقتًا وقال: "أعتقد أنه يمكنهم مقاضاتنا".





كما أنه خلال جلسة الاستماع، روجت العديد من الشركات لميزات السلامة الحالية وأدوات الرقابة الأبوية، حيث قالت ياكارينو، التى ادعت مرارًا وتكرارًا أن X أصبحت "شركة جديدة تمامًا"، وإن X كانت تفكر فى إضافة أدوات الرقابة الأبوية.







وقالت: "نظرًا لكوننا شركة عمرها 14 شهرًا، فقد قمنا بإعادة ترتيب أولويات تدابير حماية الطفل وسلامته"، مضيفة "ولقد بدأنا للتو فى الحديث ومناقشة كيف يمكننا تعزيز أولئك الذين لديهم ضوابط أبوية".



