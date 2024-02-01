لماذا تقاضى 25 مقاطعة فى كاليفورنيا سيارات تسلا الكهربائية؟

MENAFN - Youm7) تواجهشركة تسلادعوى قضائية من 25 مقاطعة فى كاليفورنيا تتهمها فيها بسوء التعامل مع النفايات الخطرة فى المنشآت فى جميع أنحاء الولاية، وفقًا لشكوى مقدمة إلى المحكمة العليا فى مقاطعة سان جواكين.





ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، تم رفع الدعوى القضائية، التى تسعى إلى فرض عقوبات مدنية وإصدار أمر قضائى لإجبار تسلا على التعامل مع النفايات بشكل صحيح، بعد أشهر من فشل المفاوضات.







وذكرت رويترز أن العقوبات المدنية قد تصل إلى 70 ألف دولار لكل انتهاك يوميًا، واتهمت لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ومقاطعات أخرى تسلا بوضع العلامات والتخلص بشكل غير صحيح من المواد فى محطات النقل أو مدافن النفايات "غير المسموح لها بقبول النفايات الخطرة".







وتشمل مواد النفايات "زيوت التشحيم، وسوائل الفرامل، وبطاريات الرصاص الحمضية، والهباء الجوى، ومضادات التجمد، وسوائل التنظيف، والبروبان، والطلاء، والأسيتون، وغاز البترول المسال، والمواد اللاصقة ووقود الديزل"، كما جاء فى الشكوى.





وكشفت شركة تسلا أن المدعين العامين فى مقاطعة كاليفورنيا يحققون معها بشأن تعاملها مع إدارة النفايات فى ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لعام 2022، جيث ذكرت فى ذلك الوقت أنها "نفذت تدابير مختلفة، بما فى ذلك إجراء التدريب والتدقيق والتحسينات على برامج إدارة النفايات فى موقعها"، وفقًا لموقع TechCrunch.







وقالت سابقا فى أكتوبر 2023، إنها تجرى محادثات تسوية مع المدعين العامين فى جميع أنحاء كاليفورنيا، لكن يبدو أن تلك المحادثات لم تؤت ثمارها.





وواجهت تسلا فى السابق تداعيات قانونية بسبب تعاملها مع النفايات، وفى عام 2019، توصلت إلى تسوية مع وكالة حماية البيئة بشأن انتهاكات المواد الخطرة الفيدرالية، وكجزء من ذلك، وافقت شركة تسلا على إدارة النفايات بشكل صحيح فى مصنعها فى فريمونت ودفع غرامة قدرها 31 ألف دولار.