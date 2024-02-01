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مايكروسوفت تصف لعبة البوكيمون المسلحة بأكبر إطلاق لـgame Pass

2/1/2024 11:26:33 PM
(MENAFN- Youm7) باعت اللعبة التي تشبه البوكيمون مع الأسلحة "Pokémon with Guns" حوالى 19 مليون نسخة منذ إطلاقها في 19 يناير، التي تسمى بـ Palworld، ويقول المطور Pocketpair أنه باع 12 مليون نسخة على Steam وسبعة ملايين على Xbox منذ الإطلاق بما فيها بيع أكثر من مليون نسخة في أول ثماني ساعات.



وفقا لما ذكره موقع "engadget"، تقول مايكروسوفت ، إن لعبة Pokémon الساخرة هي أكبر إطلاق لجهة خارجية على Game Pass.



وقال تاكورو ميزوبي، الرئيس التنفيذي لشركة Pocketpair، "لقد كانت استجابة المعجبين هائلة ومن المذهل رؤية ملايين اللاعبين حول العالم يستمتعون بـ Palworld".



وأضاف الرئيس التنفيذي، "هذه مجرد البداية بالنسبة لنا ولشركة Palworld، وستسمح لنا التعليقات التي نجمعها أثناء استخدام Game Preview بمواصلة تحسين تجربة Pal Tamers عبر جميع المنصات."



بالإضافة إلى كونها أكبر عملية إطلاق لـ Game Pass لجهة خارجية على الإطلاق، حصلت Palworld على أكبر عملية إطلاق للعبة جهة خارجية في اليوم الأول على Xbox Cloud Gaming (المضمنة مع Game Pass Ultimate).



وكانت أعلى ذروة للعبة منذ إطلاقها كانت ما يقرب من ثلاثة ملايين مستخدم نشط يوميًا على Xbox، وتقول مايكروسوفت إنها كانت اللعبة الأكثر لعبًا على منصات Xbox خلال تلك الفترة.



يتوفر Palworld في الوصول المبكر مقابل 30 دولارًا ومضمنًا في Game Pass على Xbox والكمبيوتر الشخصي بما في ذلك Steam.












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