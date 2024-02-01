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إصدار لعبة الحركة المستقبلية Stellar Blade فى 26 أبريل

2/1/2024 11:26:33 PM
(MENAFN- Youm7) ستصدر Stellar Blade، لعبة تقمص الأدوا والحركة الخاصة بـ Shift Up قريبًا، والتي كان من المقرر إطلاقها في عام 2023، حيث ستحاول كلاعب إنقاذ الأرض من الغزاة الغامضين.



وفقا لما ذكره موقع "engadget"، كشفت شركة الألعاب المصنعة عن أول حالة لعب لها لعام 2024، حيث أكدت أن اللعبة المستقبلية ستصدر في 26 أبريل حصريًا على PS5.



وتضعط اللعبة، التي تم تطويرها تحت عنوان "Project Eve"، في دور Eve، وهي محاربة من الفرقة السابعة المحمولة جواً.

عادت إلى الأرض لمحاربة Naytibas، أعداء البشرية الغامضين والمرعبين، تنضم Eve إلى زملائها الناجين Adam وLily لمحاولة إبادة Naytibas وإنقاذ آخر مدينة بشرية، Xion، من الخراب.



ترتبط Xion ببيئة "عالم شبه مفتوح" تسمى الأراضي القاحلة والصحراء الكبرى، هناك، ستلتقي بشخصيات جديدة وتساعد مواطني Xion وتجمع خلايا الطاقة للحفاظ على المدينة.



يمكنك طلب Stellar Blade مسبقًا بدءًا من 7 فبراير من خلال متجر PlayStation وشركاء البيع بالتجزئة، حيث ستصل في 26 أبريل.












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