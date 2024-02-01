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منها Foamstars.. تعرف على ألعاب Playstation Plus لشهر فبراير

2/1/2024 11:26:33 PM
(MENAFN- Youm7) تم الإعلان عن قائمة ألعاب PlayStation Plus الشهرية لشهر فبراير، وهناك ثلاث ألعاب مهمة على وشك الوصول إلى المنصة، بما في ذلك Foamstars وRollerdrome وSteelrisen، وسيتم إصدار تجربة لمدة ساعتين لمحاكاة الأبطال الخارقين المحبوبين Spider-Man 2 في 6 فبراير لأعضاء PlayStation Plus Premium/Deluxe.



وفقا لما ذكره موقع "engadget"، تعد أكبر لعبة في المجموعة Rollerdrome، حيث تعتبر لعبة التزلج على الجليد جيدة للغاية، مع جمالية أنيقة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي ومرئيات بأسلوب الكتب المصورة ورسالة في الوقت المناسب حول جشع الشركات.



هذه اللعبة أيضًا ممتعة للعب، حيث وضعت في قائمة أفضل الألعاب لعام 2022، وكذلك قائمة الأفضل في ألعاب PS5 لعام 2023.



كما ستصل لعبة Foamstars إلى PS Plus هذا الشهر، وهذه هي محاولة Square Enix لالتقاط بعض من سحر سلسلة Splatoon من Nintendo وهي في الواقع إصدار لليوم الأول للمنصة.



تعد Foamstars هي لعبة إطلاق نار للحفلات عبر الإنترنت 4×4، تمامًا مثل Splatoon، على عكس لعبة نينتندو، فإنك تستخدم الرغوة كطريقة أساسية بدلاً من الطلاء.



وتستبدل Steelrising بيئة خيالية بأجواء Steampunk، تدور أحداث الفيلم في نسخة تاريخية بديلة لباريس، حيث قامت الروبوتات بقمع الثورة الفرنسية.



سيحصل Fall Guys أيضًا على حزمة صور رمزية كجزء من هذا الإصدار، بما في ذلك الأزياء المستوحاة من شخصيات من سلسلة Ratchet & Clank.




وستكون جميع العناوين الثلاثة المذكورة أعلاه متاحة لأعضاء PS Plus بدءًا من 6 فبراير وحتى 4 مارس.












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