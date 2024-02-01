الخارجية تعلق خدمات مكاتب التصديق في جميع المحافظات الأحد المقبل

الخارجية تعلق خدمات مكاتب التصديق في جميع المحافظات الأحد المقبل
التاريخ
2/1/2024 11:24:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس، تعليق خدمات مكاتب التصديق التابعة للوزارة في جميع محافظات المملكة بما فيها العاصمة عمّان ليوم الأحد الموافق ٤ شباط ٢٠٢٤.
وأضافت أن التعليق، لغايات تحديث وحوسبة أنظمة التصديقات، علماً بأن خدمات التصديق لذلك اليوم متوفرة فقط في مركز الوزارة من الساعة ٨:٣٠ صباحاً ولغاية الساعة ٣ مساءً.
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