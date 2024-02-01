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الخارجية تعلق خدمات مكاتب التصديق في جميع المحافظات الأحد المقبل

2/1/2024 11:24:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت ‫وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس، تعليق خدمات مكاتب التصديق التابعة للوزارة في جميع محافظات المملكة بما فيها العاصمة عمّان ليوم الأحد الموافق ٤ شباط ٢٠٢٤.

وأضافت أن التعليق، لغايات تحديث وحوسبة أنظمة التصديقات، علماً بأن خدمات التصديق لذلك اليوم متوفرة فقط في مركز الوزارة من الساعة ٨:٣٠ صباحاً ولغاية الساعة ٣ مساءً.

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