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الخارجية القطرية: إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار ولدينا تأكيد إيجابي أولي من حماس

2/1/2024 11:24:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن إسرائيل وافقت
على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن لدى الدوحة تأكيدا إيجابيا
أوليا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

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