الخارجية القطرية: إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار ولدينا تأكيد إيجابي أولي من حماس

الخارجية القطرية: إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار ولدينا تأكيد إيجابي أولي من حماس
التاريخ
2/1/2024 11:24:50 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن إسرائيل وافقت
على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن لدى الدوحة تأكيدا إيجابيا
أوليا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
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