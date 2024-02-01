الحوثيون: استهدفنا سفينة تجارية بريطانية متجهة إلى فلسطين المحتلة

MENAFN - Alghad Newspaper) قال المتحدث العسكري لأنصار الله الحوثيين يحيى سريع، إنهم استهدفوا سفينة تجارية بريطانية بالبحر الأحمر كانت متجهة إلى فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية.



وقال سريع إنه انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، استهدفت القوات البحرية (للجماعة) سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية مناسبة.



وأكد أن عمليات القوات المسلحة في البحرين الأحمر والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة.