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ثلوج وأمطار.. منخفض جوي من الدرجة الثانية الجمعة (تفاصيل)

2/1/2024 11:24:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يستمر تأثر المملكة هذه الليلة برياح قطبية تعمل على استمرار الأجواء الباردة، بحيث يكون الطقس شديد البرودة في مختلف المناطق، وتدريجياً خلال ساعات ما بعد منتصف الليل يقترب من المملكة مُنخفض جوي جديد مُصنف من الدرجة الثانية ومُترافق مع كُتلة هوائية باردة ورطبة تحل تدريجياً محل الكتلة الهوائية القطبية، لذا يُتوقع هطول زخات محلية من الأمطار بمشيئة الله في شمال ووسط المملكة، تكون على هيئة زخات ثلجية فوق المُرتفعات لبعض الوقت.

الجمعة منخفض جوي من الدرجة الثانية يجلب أمطار واسعة
ويندفع نحو المملكة نهار الجمعة منخفض جوي مصنف من الدرجة الثانية، مترافق مع تيارات غربية رطبة، لذا ترتفع قليلا درجات الحرارة النهارية عما كانت عليه في الأيام الماضية، مع بقاء الطقس بارد بوجهٍ عام، و يُتوقع هطول الأمطار بمشيئة الله في مناطق واسعة من المملكة و تتركز خاصة في وسط وجنوب البلاد، تكون غزيرة أحياناً و تترافق مع تساقط البَرَد و حدوث الرعد أحياناً.

ثلوج في أعالي قمم المرتفعات الجبلية الجنوبية
يُتوقع أن تتساقط زخات من الثلوج على فترات فوق أعالي المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية (جبال الشراه) و لا يُستبعد حدوث تراكمات خاصة فوق القمم الشاهقة. و من المناطق المُتوقع حدوث بعض التراكمات بها منطقة القادسية في محافظة الطفيلة، أعالي لواء الشوبك و الهيشة، جبل مبرك، و منطقة الراجف و اعالي قضاء إيل بالاضافة إلى قمم رأس النقب.

ضباب كثيف مُرتقب في العديد من المناطق

و يُتوقع أن تعبر سحب مُنخفضة مُلامسة لسطح الأرض العزيز من المُرتفعات الجبلية مما يؤدي إلى تشكل الضباب الذي يكون كثيف أحياناً، مما يُعيق مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير و لفترات طويلة و خاصة مع ساعات المساء و الليل.

استمرار الأمطار ليلاً و الضباب الكثيف

ليلاً ترتفع درجات الحرارة الليلية بالمقارنة مع الليالي السابقة، ويكون الطقس بارداً بوجهٍ عام، و شديد البرودة فوق المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية و مناطق البادية الشرقية، و يكون الطقس أيضاً غالباً غائم مع بقاء الفرصة مُهيأة لهطول زخات من الأمطار على فترات في شمال ووسط المملكة وبعض المناطق الجنوبية، وتعبر سحب مُنخفضة مُلامسة لسطح الأرض المُرتفعات الجبلية مما يؤدي إلى تشكل الضباب الكثيف و تدني و رُبما انعدام مدى الرؤية الأفقية.(طقس العرب)

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