مسؤول أميركي: إسرائيل لا تحرز الكثير من التقدم ضد حماس

مسؤول أميركي: إسرائيل لا تحرز الكثير من التقدم ضد حماس
التاريخ
2/1/2024 11:24:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي قوله إن "إسرائيل لا تحرز الكثير من التقدم ضد حماس في غزة كما هو مأمول"، واعتبر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه ضغوطا شعبية متزايدة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة.
وأكد المسؤول الأميركي أن تعليقات نتنياهو عن اتفاق التبادل المرتقب تعكس تأثير أعضاء اليمين في ائتلافه وليس موقفه.
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