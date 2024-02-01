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مسؤول أميركي: إسرائيل لا تحرز الكثير من التقدم ضد حماس

2/1/2024 11:24:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي قوله إن "إسرائيل لا تحرز الكثير من التقدم ضد حماس في غزة كما هو مأمول"، واعتبر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه ضغوطا شعبية متزايدة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة.
وأكد المسؤول الأميركي أن تعليقات نتنياهو عن اتفاق التبادل المرتقب تعكس تأثير أعضاء اليمين في ائتلافه وليس موقفه.

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