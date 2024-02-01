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بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي

2/1/2024 11:24:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استدعت وزارة الخارجية البلجيكية، أمس الخميس، السفير الإسرائيلي للاستيضاح عن تدمير مكاتب وكالة التنمية البلجيكية (أنابل) في قطاع غزة.
وكتبت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، على حسابها عبر منصة "إكس"، أنه تم "قصف وتدمير مكاتب وكالة التنمية البلجيكية بغزة"، وأشارت إلى استدعاء السفير الإسرائيلي للاستيضاح، وشددت أن "استهداف المباني المدنية في غزة أمر غير مقبول".

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