بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استدعت وزارة الخارجية البلجيكية، أمس الخميس، السفير الإسرائيلي للاستيضاح عن تدمير مكاتب وكالة التنمية البلجيكية (أنابل) في قطاع غزة.
وكتبت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، على حسابها عبر منصة "إكس"، أنه تم "قصف وتدمير مكاتب وكالة التنمية البلجيكية بغزة"، وأشارت إلى استدعاء السفير الإسرائيلي للاستيضاح، وشددت أن "استهداف المباني المدنية في غزة أمر غير مقبول".
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