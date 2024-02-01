الاحتلال يقتحم عدة مدن في الضفة الغربية

MENAFN - Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي عدة مدى وقرى فلسطينية في الضفة الغربية، ووقعت مواجهات بين جيش الاحتلال والشبان الفلسطينيين خلال المداهمات.

وتاليا تفاصيل الاقتحامات:

الاحتلال يقتحم مدينة جنين



اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأكدت مصادر محلية، أن 8 آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من جهة حاجز الجلمة شمال المدينة، وذلك بالتزامن مع اقتحام قوة أخرى، قوامها 10 مركبات، المدينة من جهة شارع نابلس جنوبا.

وأشارت المصادر إلى أن آليات الاحتلال توجهت نحو حي المراح بالمدينة، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل في الحي، عرف من أصحابها: غسان السكران، وإسلام العجاوي، فيما انتشرت قوة أخرى في حي البيادر وعلى مدخل وادي عز الدين، وسط مواجات عنيفة بين الشبان وقات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت.

وأكد مواطنون أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المدينة، ترافقها جرافة (D9)، في ظل تحليق طائرات مسيرة في سماء المدينة والمخيم.

الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان في أريحا



اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مخيم عين السلطان في مدينة أريحا.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال سيرت آلياتها العسكرية في شوارع وأزقة المخيم، فيما اقتحم جنود الاحتلال منزلا يعود لعائلة الغرام.

الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من جهة حاجز صرة غربا، وتمركزت على أطراف الجهة الغربية من المدينة.

الاحتلال يقتحم مدينة الخليل



اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت الخليل، وسيرت آلياتها في عدة أحياء ومناطق، وتمركز في منطقة أبو دعجان، واقتحم جنود الاحتلال منزل الأسير حامد القواسمة وفتشوه وعاثوا فيه خرابا واعتدوا على شقيقه بالضرب.



الاحتلال يقتحم بيت فجار



اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية، أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وجابت عدة مناطق فيها، وسط مواجهات مع الشبان أطقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت.

قلقيلية: الاحتلال يعتقل شابين من عزون وباقة الحطب ويقتحم حجة



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عند منتصف الليلة، شابين من بلدة عزون ومن قرية باقة الحطب، شرق قلقيلية، واقتحمت قرية حجة شرقا.

وأفادت مصادر محلية في عزون بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في عدة أحياء وشوارع، وداهم جنود الاحتلال منزل الشاب محمد شاكر رضوان واعتقلوه عقب تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية حجة وسيرة آلياتها في شوارع وأحياء القرية دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأكد المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية باقة الحطب، وداهم الجنود عددا من منازل المواطنين وفتشوها وعاثوا فيها خرابا، كما اعتلوا أسطح عدد من المنازل، واعتقلوا الفتى طارق سمارة.