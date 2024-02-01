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السياحة السعودية الأسرع نموا في العالم

2/1/2024 11:22:10 PM
(MENAFN- Al Watan) راهنت رؤية 2030 على قطاعات اقتصادية عدة، في دعم خزينة المملكة، بعيدًا عن دخل النفط، وأعلنت أن قطاع السياحة سيكون بمثابة الحصان الأسود، لإيجاد منظومة اقتصاد وطنية قوية، واليوم تكسب الرؤية الرهان، بعدما أعلنت وزارة السياحة أن المملكة حققت نسبة تعافي بلغت 156% في أعداد السياح الوافدين خلال العام الماضي مقارنة بآخر إحصائية سبقت ظهور جائحة كورونا في العام 2019.
وبحسب تقرير منظمة السياحة العالمية (باروميتر) الصادر في شهر يناير، تتجاوز النسبة التي حققتها المملكة المعدل العالمي في التعافي من آثار جائحة كورونا وهو 88%، متفوقةً على منطقة الشرق الأوسط بنسبة 122%، وأفريقيا 96%، وأوروبا 94%، والأمريكيتين 90%، وآسيا والمحيط الهادي 65%، ومع وجود 1.3 مليار وافد دولي، توقع التقرير حدوث انتعاش أكبر وأشمل بحلول نهاية العام الجاري، مدعومًا بالطلب المكبوت، وتحسين الاتصال، والأسواق الآسيوية المرنة.
ميزان المدفوعات
النمو في قطاع السياحة السعودي، أشارت إليه وزارة السياحة، عندما نشرت بداية العام الجاري أن المملكة حققت أعلى رقم تاريخي في إنفاق الزوار القادمين إليها، حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2023 حسب بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات، بمعدل إنفاق يتجاوز 100 مليار ريال، محققةً فائضًا يقدر بـ37.8 مليار ريال، ونسبة نمو 72% مقارنة بالفائض المحقق خلال الفترة نفسها من عام 2022م.
الانتعاش السياحي
ويرى الخبير والمستثمر بالسياحة هاني اليوسف مالك ((أن ما تشهده المملكة من ارتفاع معدل السياحة يأتي تماشيًا مع الرؤية الجديدة لتكون بذلك المملكة منافسة وبقوة مع الدول السياحية العالمية، خاصةً مع ما توليه القيادة ووزارة السياحة من اهتمام كبير في هذا القطاع تجسد واضحًا في القفزات النوعية التي كانت بمثابة روافد مميزة للسياحة السعودية وانتعاشها، بدءًا من تحسين البنية التحتية في جميع مناطق المملكة إلى العمل التطويري الجبار الذي ظهر في كثير من مناطقها بشكل لافت ومبهر في وقت قياسي، جذب السواح بشكل كبير مستشهدًا بأنه حين نبدأ بمواضيع السياحة يكون المركز الأول هو للسياحة الدينية وخدمة الوافدين إلى الحرمين الشريفين، وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لهم، ما رفع نسبة القادمين المعتمرين والزائرين، فضلًا عن موسم الحج الماضي الذي شهد إقبالًا كبيرًا حققت معه المملكة أعلى المستويات في هذا التوجه السياحي الديني)).
مضيفًا: ((يأتي بعدها المحور الذي حرك السياحة وعمل على تنشيطها أكثر؛ وذلك حين أتاحت المملكة الحصول على عددًا من التأشيرات التي تناسب السياح القادمين من دول مختلفة، حيث فتحت مجال أكبر لحضور مختلف السواح من جميع المنافذ البرية، البحرية، الجوية، وتتوفر جميع التأشيرات عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، وموقع الهيئة السعودية للسياحة)).
مقومات وطنية
وأكمل ((أن ما تتمتع به المملكة من مقومات وطنية، وتراثية تاريخية تعتبر عاملًا آخر للجذب السياحي، كما هو حال المجموعات السياحية الوافدة التي تأتي للوقوف على التراث الأحسائي في المنطقة الشرقية والآثار فيها كون الاحساء واحة تراثية مسجلة في اليونسكو، ما أثار فضول الوافدين والسواح للوقوف على معالمها، ومعرفة تاريخها وتاريخ بقية المحافظات ومدن المنطقة، هذا عدا المناطق الأخرى التي تزخر بآثار وتاريخ أصيل يجذب هذا النوع من السواح المهتم بمعرفة تاريخ البلد، بالإضافة إلى الأماكن الترفيهية والسياحية ومدى تأثير طبيعة بعض المناطق الجبلية الجاذبة التي رفعت من مستوى المفاهيم السياحية في المجتمع السعودي، مستدركًا هنالك أيضًا دور المهرجانات كمهرجانات العلا والرياض وغيرها وهي من أقوى المواسم التي تجذب الزوار كوجهة مميزة تجمع الفن والتراث والثقافة، والترفيه، الذي لا ينحصر على فئة عمرية واحدة بل هو شامل للعوائل وللأفراد)).
وجهات وبرامج
وأبان ((هنالك في الجهة الغربية مشروع البحر الأحمر وافتتاح المطار ذا التصميم الأرقى والأجمل على مستوى عالمي جاذب، كما أن السياحة البحرية هناك تشهد تطورًا لافتًا على مستوى الخدمات، الجزر، الأماكن، ماجعلها واحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى المنطقة والعالم، قد تضاهي بذلك جزر المالديف، خصوصًا مع ما تقدمه الوزارة من آليات مبتكرة ومستدامة لتنشيط القطاع وتنميته.
كما أن تهيئة الأماكن السياحية له دور كبير في عامل الجذب السياحي ويشمل التطوير المستمر الذي نشهده في أبها ونجران، عسير، جيزان وغيرها من المدن الجميلة في جنوب المملكة، حيث الطبيعة الجبلية الخضراء)).
وأكمل ((تنوع الأنشطة والبرامج السياحية كان له عامل أكبر في ارتفاع السياحة هنالك مغامرات السفاري، والهايكنغ، المدن العالمية الترفيهية، ومدن الألعاب، وبوليفارد الرياض، والأسواق المختلفة)).
صناعة المستقبل
بوصفها أحد أهم صناعات المستقبل أكد اليوسف أن السياحة تمثل دعمًا للاقتصاد المحلي، والتنمية المستدامة، وتوفير مصادر دخل للمجتمعات المحلية، وجذب الاستثمارات المختلفة ما يسهم في تنوع مصادر الاقتصاد، كما لها ميزات عدة على مستوى المجتمع، تنوع الثقافات، الانفتاح على الآخر، تخفيض البطالة، وتوفير فرص وظيفية أكبر لأبناء المملكة، علاوة على ذلك دورها في نقل صورة مهمة عن أخلاقيات البلد المستضيف، وتعامله حين يعود السائح محملًا بصور جميلة عن كرم وطيبة ورحابة المواطنين في المملكة، ماينعكس إيجابًا على سمعتها الاجتماعية، الحضارية، والسياحية، والثقافية)).
ولفت إلى ((أن جهود وزارة السياحة كبيرة لجعل المملكة في مقدمة مصاف الدول العالمية المميزة، وسنشهد مستقبلًا متميزًا أكبر، حيث المملكة مقبلة على استضافة كأس العالم واكسبو، وتغيرات ثقافية وتطورات أدبية، فنية، رياضية ستجعل منها حاضنة لكل التوجهات العالمية)).
الفرص الوظيفية
وعن توفير الفرص الوظيفية صرح هنالك الكثير من الفرص المتاحة ليكون الشاب السعودي قائدًا وعنصرًا فاعلاً في مسيرة التقدم السياحي فهنالك وظائف في إدارة الفنادق، ووكالات السفر، واستقبال الوفود، الترجمة، التنقلات، خدمة ضيوف الرحمن، وغيرها من الفرص العملية التي ترفع من نسبة العمالة السعودية والتمكين الوظيفي.
ولفت لدعم المواطن السعودي في العمل السياحي قدمت المملكة دورات وبرامج متعددة من خلال منصات شركات سياحية، ووزارة السياحة السعودية ذاتها، لتهيئة المواطن في العمل في القطاع السياحي ودعمه للارتقاء في هذا التوجه)).
نسبة التعافي السياحي:
السعودية= 156%
الشرق الأوسط =122%
أفريقيا= 96%
أوروبا= 94%
الأمريكيتين= 90%
آسيا والمحيط الهادي= 65%
المعدل العالمي =88%
النمو في قطاع السياحة السعودي
معدل إنفاق على السياحة= + 100 مليار ريال
فائض الأنشطة السياحية= 37.8 مليار ريال
نسبة نمو الفائض= 72%

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