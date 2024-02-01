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الطفل العنيد مزعج أم قوي شخصية؟

2/1/2024 11:19:02 PM
(MENAFN- Al Watan) قد لا يخلُ منزل من تواجد ذاك الطفل العنيد الذي يصعب التعامل معه، حيث يعاني ذووه كثيرًا من تصرفاته، لكن هناك من يرى أن ثمة حلول وأساليب عدة للتغلب على تصرفات الطفل العنيد.
واختلف محللون في رؤيتهم لمستقبل الطفل العنيد، حيث رأى البعض أنه ليس ذاك الطفل السيء، وهم يرون في عناده بعض الإيجابيات قبل النظر إلى السلبيات.
ويؤكد بعضهم أن الطفل العنيد هو مشروع قائد في المستقبل، فيما يرى آخرون في عناده، على الأخص حين يكون زائدًا بعض الشيء، مرضًا نفسيًا يجب تداركه منذ وقت مبكر حتى لا يتفاقم ويستمر مع الطفل كلما تقدم في العمر.
احترام عقل الطفل
يجزم أخصائي علم النفس فراس القاسم أن العناد يختلف من طفل إلى آخر، وتمنى أن يتم التعامل مع الطفل العنيد على نحو خاص، واضعًا ما يمكن أن نطلق عليه وصفة للتعامل مع هذا الطفل، تتضمن كلا مما يلي:
1ـ الإصغاء للطفل وعدم الجدل معه.
فالطفل لا يتعمد العناد، ولا يقصد إثارة الغضب، لكنه يحاول أن يخبرك شيئًا من وراء هذا العناد كله لذا لا تتوقع أن يسمع طفلك كلامك ويهتم لاحتياجاتك إن لم تسبقه بالإصغاء إليه أولًا.
2ـ احترام عقل الطفل بلا أوامر.
قد تعمل طريقة إعطاء التوجيهات والأوامر مع الطفل حتى جيل السنتين ونصف السنة كأقصى حد، ثم بعد ذلك عليك أن تدرك حاجتك إلى تفسير الهدف من وراء الطلب أو الأمر الذي تصدره.
3ـ منحه خيارات.
حدد الخيارات المتاحة وامنح الطفل العنيد شرف الاختيار.
4ـ احتفظ بهدوئك.
إن صب الغضب على الطفل يجعله يقف وحيدًا أمام مشاعره التي لا يستطيع معالجتها لوحده كما أن الغضب لا يساعده في شرح أهدافه، وبالتالي لن يؤثر غضبك إيجابيًا على المدى البعيد حتى وإن انصاع طفلك لأوامرك حاليًا.
5ـ لغة المشاركة.
يحب الطفل أن يشعر أنه شريك للأهل وأنه يتحمل المسؤولية مثلهم، لذا قد تجد أن لغة الشراكة فعالة جدًا مع طفلك، وعندما تجد صفات إيجابية في طفلك امدحها وشجعه كي يستمر في التحلي بها فقد يشعر باهتمامك دون الحاجة إلى اللجوء للتصرفات السلبية.
نعمة الطفل العنيد
تقول أخصائية علم النفس، تذكار قاسم الكستبان أن ((الطفل العنيد نعمة، لأن عناده يدل على أنه طفل طبيعي وشخصيته تنمو بشكل سليم ومتزن خاصة في العمر المبكر من سنتين أو ثلاث سنوات، على العكس عندما يكون الطفل مطيعا 100% فهذا يدل على وجود خلل في نمو شخصيته وتطورها واستقرارها، وعلى الوالدين أن يتصرفا التصرف الصحيح السليم مع عناد الأطفال، فعندما تأتي الأم وتطلب من طفلها فعل شيء معين وهو يلعب ومنشغل بألعابه ويرفض ذلك، فهذا ليس عنادًا بل هي أتت في وقت غير مناسب له، وعلى الأم أن تختار الوقت المناسب لتطلب من طفلها الشيء الذي تريده)).
وتابعت ((على الأم أن تكون هادئة ومثقفة من ناحية موضوع عناد الأطفال، وأن تقرأ في ذلك كثيرًا، لأن الطفل في السنتين الأوليين من عمره يعتمد عليها اعتمادًا تامًا وهو مطيع وتابع لها في كل شيء يفعله، لأنه يظن أنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا دونها، وبعد السنتين تنصدم الأم بعناد طفلها المفاجئ وعصبيته المفاجئة، وأصبح يريد أن يختار كل شيء بنفسه ويفعل كل شيء بنفسه وأشياء كثيرة، ولكن على الأم أن تكون هادئة ومرتاحة لأن طفلها بدأ يستوعب بأنه منفصل عن والدته وأنه مستقل ويستطيع فعل الأشياء بنفسه، واكتشف أن لديه القدرة على اتخاذ القرارات، وعلى الأم والأب عدم كسر شخصية طفلهم وكسر ثقته بنفسه وعليهم تعزيز ذلك بعدة طرق متعددة ومنها:
1ـ عدم تقييد الطفل وإجباره بأوامر غير ضرورية بحجة كسر عناده.
2ـ عدم التعامل القاسي معه وتعنيفه سواء بالعنف اللفظي أو الجسدي.
3ـ غمر الطفل بالحنان والدفء العاطفي من قبل والديه.
4ـ تقديم خيارات متعدده ليختار وعدم فرض خيار واحد فقط وإجباره عليه.
التمرد والمقاومة
يعرّف مختصون في الشؤون الأسرية، الطفل العنيد بأنه ذاك الطفل الذي يبدي تمردًا ومقاومة شديدة في التعامل مع الأوامر والقواعد المفروضة عليه، ويظهر سلوكًا سلبيًا وعنيدًا بشكل متكرر، مما يمكن أن يكون تحديًا للآباء والمربين.
ويرى هؤلاء أن لعناد الطفل سلبياته، ومنها أنه يصعب التحكم فيه، حيث يكون من الصعب إقناع الطفل العنيد بالقواعد والتوجيهات والتعامل معه بشكل إيجابي، ومنها كذلك تأثير السلبي على الأسرة، حيث يمكن له أن يسبب توترًا وصراعات داخل الأسرة، ويمكن أن يتسبب سلوكه في انتشار الضغط والتوتر بين أفراد الأسرة، ومنها كذلك التأثير على التعليم حيث يمكن أن يواجه الطفل العنيد صعوبات في الالتزام بقواعد المدرسة والتركيز في الصف، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على تقدمه الأكاديمي)).
إيجابيات لا تنكر
يؤكد مختصون في الشؤون الأسرية أنه مقابل السلبيات التي يفرضها العناد بالنسبة للطفل، فإن لعناده إيجابياته، ومنها قوة الشخصية، حيث يمكن أن يكون الطفل العنيد شخصية قوية ومصممة، حيث يعبر عن آرائه واحتياجاته بشكل قاطع.
ومن الإيجابيات كذلك الإبداع والتفكير الذاتي، فقد يكون الطفل العنيد مبدعًا ويمتلك قدرات تفكير ذاتية عالية، حيث يبحث عن طرق بديلة للتعبير عن نفسه.
حلول التعامل
عن حلول التعامل مع الطفل العنيد، يقول هؤلاء المستشارين إن ذلك يتم عبر جملة من الخطوات ومنها:
1ـ التواصل الفعال:
يجب على الآباء والمربين التفاعل مع الطفل العنيد بطريقة إيجابية وفعالة، والاستماع إلى مشاكله ومخاوفه.
2ـ وضع قواعد واضحة:
ينبغي وضع قواعد وتوجيهات واضحة للطفل العنيد، وتوضيح العواقب المحتملة لعدم الامتثال.
3ـ تعزيز الإيجابية:
ينبغي تعزيز السلوك الإيجابي للطفل العنيد من خلال الثناء والمكافأة عند الامتثال للقواعد والتعاون.
4ـ التعامل بهدوء وصبر مع سلوك الطفل العنيد، وتجنب الانفعال والعقاب العنيف.
5ـ تقديم المجال للاختيار، والمزيد من المساعدة والدعم للطفل لفهم مشاعره واحتياجاته، وتعزيز ثقته بالنفس.
6ـ ينبغي تحديد حدود واضحة للسلوك المقبول وغير المقبول، والتمسك بها بثبات.
7ـ استخدام الأساليب التربوية الإيجابية، حيث يجب تجنب العقاب الجسدي أو الانتقادات القاسية، واستخدام الثناء والتشجيع لتعزيز السلوك المرغوب.
8ـ البحث عن أسباب السلوك العنيد، فقد يكون هناك أسباب مؤلمة أو ضغوط عاطفية تؤدي إلى سلوك الطفل العنيد، لذا يجب محاولة فهم الأسباب العميقة والتعامل معها بشكل مناسب.
التحدي
يشير المختصون الأسريون إلى أن التعامل مع الطفل العنيد قد يكون تحديًا، وقد يستدعي الأمر استشارة متخصصين في التربية النفسية أو الطب النفسي للحصول على إستراتيجيات ودعم إضافيين.
السلوك المضطرب
يوضح المستشار الأسري يوسف الشحي أن حالة العناد والعصبية عند الصغار من أنواع السلوك المضطرب التي تنم عن مشاعر النفور من الأشخاص المحيطين به، وهذا السلوك قد يصدر من الطفل عن وعي، وأحيانًا عن غير وعي، فتكون تصرفاته على شكل عادة يمارسها، حيث يحتاج الطفل العنيد والعصبي من التربويين، الاهتمام والعناية القصوى وعدم الاستسلام أمام هذا السلوك المضطرب بل الإسراع في علاج الطفل وعدم تعويده على نيل مطالبه بكثرة البكاء والإلحاح، وهذا السلوك يجب ألا يتجذَّر في النفس وألا يتكوَّن في ذهنه أنّ جميع أفراد الأسرة رهن أهوائه ورغباته، ولذلك على الوالدين ترويض الطفل على طاعتهما وكسب السلوك المحبب للشخصية.
وبينت أنه تجدر الإشارة إلى خطورة سلوك العناد والعصبية فهو ينتقل بالعدوى بين الأطفال، وبالتالي يصبح هذا الطفل مثالًا يُقتدى به من قبل أقرانه ولا شك أن العناد والعصبية لهما أسباب مرضية ونفسية وتربوية واجتماعية.
أسباب العناد
أولا: مرضية
ـ اضطرابات في الغدة الدرقية
ـ اضطرابات تُصيب الجهاز الهضمي
ـ الصرع.
ثانيًا: نفسية
ـ اتصاف الوالدين بهذا السلوك أو أحدهما، فيقلد الطفل صورة حية لسلوكٍ مُتّبع.
ـ عدم إشباع رغبات الطفل واحتياجاته المعتدلة والمنطقية.
ثالثًا: اجتماعية
ـ قسوة الأسرة على الطفل وتعنيفه لأبسط الأسباب باللوم أو السب أو الضرب.
ـ التدليل الزائد للطفل وتلبية جميع رغباته، فيعتاد على الأنانية وحب الذات.
ـ التفريق في المعاملة بين الأبناء وتفضيل أحدهم على الآخرين.
ـ الاضطراب الأسري وغياب الدفء والحنان والعطف الذي يحتاجه الطفل، وعدم التواصل معه وسماع أفكاره ومقترحاته.
رابعًا: تربوية
ـ تقييد حركة الطفل، بسبب ضيق مساحة المنزل، أو كثرة المقتنيات التي لا يستطيع الاقتراب منها.

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