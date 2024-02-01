Friday, 02 February 2024 09:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العروض الاستهلاكية تخنق قنوات الادخار

2/1/2024 11:19:02 PM
(MENAFN- Al Watan) تلتهم كثير من العروض الاستهلاكية والحياتية التي تطرح بكثرة كل إمكانية للادخار يمكن أن يفكر فيها الشباب الذين ينساقون مع الانفتاح الذي تروّج له وسائل التواصل الاجتماعي، ويحاولون مجاراة أحدث الصيحات والموضات، وهو ما رفع حجم الإنفاق الذي يزيد مساحة الديون، ويعقّد مساحة الادخار.
أسلوب حياة
يتغير الادخار، وهو أسلوب حياة، مع اختلاف الظروف والمستجدات التي تطرأ على حياة الشخص، فلو انخفضت الرواتب الشهرية أو الأرباح تنخفض معها نسبة الادخار، والعكس صحيح، إلا أن معظم الأشخاص حتى ممن يدخرون بانتظام لا يعملون وفق هذه المعادلة، إنما يحافظون على معدل ثابت للادخار بغض النظر عن الارتفاع الذي يطرأ على رواتبهم.
وتشير عدد من الدراسات إلى أن الشباب لا يدخرون لمستقبلهم، بل يعيشون على مبدأ ((اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب))، وهو مبدأ اعتادت عليه شريحة كبيرة من المجتمع الذين يجد كثير منهم صعوبة في عملية الادخار، لقلة دخلهم المادي وعدم وجود فائض إذ بالكاد يلبي متطلبات حياتهم الأساسية.
تأثير المباهاة
يعزو سالم علي (32 سنة)، وهو موظف حكومي، عزوف الشباب عن الادخار إلى البيئة التي يعيشون فيها، حيث يتأثر الشباب إذا ما كانوا يعيشون في بيئة مستهلكة بشكل كبير، وهذا الأمر لا يشجعه على الادخار، إلى جانب المباهاة والتنافس.
وأوضح ((كل ذلك يؤثر على الثقافة الاستهلاكية للشباب، إلى جانب الإعلانات التي تحاصرهم في وسائل التواصل، وسيل التنزيلات الذي تنتهجه بعض الشركات التجارية التي أثرت على نمط الحياة وزادت معدل الاستهلاك)).
القرض رحلة معاناة
تشير شيماء (38 سنة)، وهي موظفة قطاع خاص إلى أن عدم التخطيط المالي ووضع ميزانية شهرية، يعد من أبرز المعوقات التي تقف في وجه الادخار، خصوصا مع ارتفاع نسبة القروض وتسهيلاتها، حيث تحمّل الشباب كثيرا من الأعباء الشهرية غير المبررة.
وترى شيماء أن سلبيات القروض أكبر بكثير من فوائدها، وتقول ((الفائدة الوحيدة للقروض هي تلبية الحاجة في وقتها، لكن بعد ذلك تبدأ رحلة المعاناة في سبيل سداد القروض التي تتآكل معها كل فرص الادخار)).
عوائق أمام الادخار
ترى الأخصائية النفسية في مستشفى الشفاء في نجران شادن حمدي، أن كثرة الديون والقروض هي العائق الأبرز والأهم أمام عدم الادخار، حيث ليس هناك أي تمييز ما بين الحاجات الأساسية والكمالية، خاصة مع توفر خدمة الأقساط التي توفرها في عدد من القطاعات المختلفة.
وتتابع ((نتيجة لما يعرض في وسائل التواصل الاجتماعي وتأثر فئة الشباب بمشاهير تلك الوسائل، جعلتهم يندفعون لشراء الضروري وغير الضروري، كما أن تصوير المشاهير لمقتنياتهم وخروجهم إلى الكافيهات والمطاعم دون تنسيق وترتيب، قاد إلى عدم تحكم الشباب برغباتهم، كل هذه المعطيات أدت إلى تراكم الديون والقروض، وبالتالي أثروا بشكل سلبي على الجو الأسري)).
وأكدت على ضرورة تحديد ميزانية شهرية وكتابة الحاجات الضرورية قبل الذهاب إلى السوق، وتحديد ميزانية خاصة بالأمور الترفيهية والواجبات الاجتماعية، وشددت على أهمية دور الفرد والأسرة والمؤسسات العامة والخاصة لغرس ثقافة الادخار وجعلها أسلوب حياة، فالادخار ليس مجرد وضع الأموال في البنك أو الاحتفاظ بها، وإنما أصبح مطلبا أساسيا لمواجهة الظروف الطارئة.
قاعدة 50 – 30 – 20
ـ ينصح خبراء الاقتصاد باتباع هذه القاعدة
ـ هذه القاعدة تساعد في توزيع الدخل الشهري
ـ تطبيقها يحول دون الوقوع في عجز بالميزانية أو زيادة حجم المصاريف الشهرية
كيف تطبق قاعدة 50 ـ 30 ـ 20
يقسم الراتب كالتالي:
%50
للنفقات الأساسية الثابتة
هذه النفقات تلبي الاحتياجات الشهرية
(فواتير الكهرباء والمياه، مصاريف التعليم، مصاريف الرعاية الصحية والاتصالات وغيرها)
%30
للنفقات المتغيرة
تشمل بعض الكماليات التي ترفع مستوى رفاهية العيش
هذه النفقات تتغير من شهر إلى آخر حسب المواسم
%20
ادخار مستقبلي لمواجهة أي طارئ
هدفه الحد من اللجوء للقروض والتمويل الشخصي

MENAFN01022024000089011017ID1107800545

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث