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30 نوعا من النباتات في حديقة طبية بجامعة نجران

2/1/2024 11:19:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أنشأت جامعة نجران حديقة للنباتات الطبية تشرف عليها كلية الصيدلة في الجامعة.
وتقع الحديقة الطبية على مساحة 250 مترا مربعا وتضم أكثر من 30 نوعا من النباتات الطبية والعطرية، من بينها الشذاب وإكليل الجبل والسنا المكي والحلفا بر والعرقوس والنبق ونبتة سانت جون والسدر البلدي والريحان والكركديه والياسمين ودوار الشمس والكمبيبوجين والمارجينام والزولتايل أويل.
هدف الحديقة
يأتي إنشاء الحديقة متوافقا مع خطة الكلية الرامية إلى:
ـ تطوير مصادر التعلم وتطبيق أفضل الممارسات الصيدلانية.
ـ تطوير العملية التعليمية وربط مقررات البرنامج بالتعليم الميداني.
ـ الحفاظ على الأعشاب والنباتات الطبية المستوطنة بالمنطقة.
أهداف تشغيلية
يرى عميد كلية الصيدلة في جامعة نجران الدكتور علي الشعبي أن الحديقة تعد فرصة مثالية ضمن أهداف الكلية التشغيلية في تحقيق نواتج تعلم أفضل، وربط مقررات البرنامج بالممارسة والتجربة والخبرة الميدانية الصيدلانية العملية، وقال ((الحديقة فرصة للطلاب والطالبات للاستفادة منها في التعرف على النباتات الطبية، وطرق استخلاص المواد الفعالة منها، وكذلك فرصة للباحثين والباحثات في الكلية للتعرف على هذه النباتات الطبية والعطرية والاستفادة منها في استخلاص المواد الفعالة وإجراء التجارب والأبحاث العملية الصيدلانية)).
ربط النظري بالعملي
من جهته، وصف طالب الصيدلة بدر آل دنقوه، الحديقة بأنها نموذج يساعد الطلاب والطالبات على ربط الجانب النظري بالعملي في المقررات الدراسية، وقال ((على وجه الخصوص، يعد قسم العقاقير واحدا من أهم وأصعب الأقسام على طالب الصيدلة، وحرصًا من رئيس الجامعة ومن عميد الكلية فقد وفروا نموذجا يستطيع الطالب من خلاله أن يلامس المواد والمعلومات التي يدرسها نظريا وعمليا، كما تساعد الحديقة الطالب والباحث في مجال الأبحاث الخاصة بهذا القسم)).
وتابع ((تحتوي الحديقة على أكثر من 30 نوعا من النباتات، منها مثلا نبتة المارجيرينة أو الأوريجينام مارجيرينة أو نبتة البردقوش وهذه النبتة تحتوي على مواد متطايرة أو زولتايل أويل، وأيضًا تستخدم في علاج السعال وتستخدم في علاج الربو وتستخدم في علاج الحمى وأيضا تستخدم كمسكن عند الحاجة، وهناك أيضا نبتة تسمى الكمبيبوجين بروكسيموس أو نبتة الحلف بر التي تحتوي على مادة مهمة جدا سيكسو تربين لاكتون وهي مادة تساعد على إذابة الحصوات في بداية تكوينها وتوسع المجاري البولية وتساعد على طردها، وتسكن الآلام أو المغص الكلوي ويوجد منها مستحضر صيدلاني باسم البروكسيمول على شكل فوار يصرف لمرضى الحصوات الكلوية، وهناك كذلك نبتة السدر البلدي والريحان والكركديه والياسمين وعدد كبير من النباتات كدوار الشمس)).
ألف شجرة
يذكر أن جامعة نجران كانت قد حققت رقما قياسيا بين جامعات المملكة بمدينتها الجامعية التي عدّت المدينة الجامعية الأكبر في المملكة من حيث الغطاء النباتي المتنوع والمسطحات الخضراء، والذي تمثل في زراعة 50 ألف شجرة ستتم مضاعفتها خلال الفترة المقبلة.
وتمت زراعة 40 ألف شجرة إلى نهاية 2022، ثم زرعت 7 آلاف شجرة في 2023، و1750 شجرة منذ بداية يناير الحالي، وبلغ إجمالي المزروع بالمدينة الجامعية حتى اللحظة 48750 ألف شجرة.
فوائد لنباتات طبية
البردقوش:
ـ يخفف المغلي منه نزلات البرد والإنفلونزا
ـ يكافح التهاب الحلق والبلعوم والسعال وسيلان الأنف
ـ يحسن الشهية ويساعد على الهضم ويخفف تقلصات المعدة
ـ يساهم في علاج المغص ويخفف من قرحة المعدة
ـ يعالج الأرق والصداع والشقيقة وحالات تقلب المزاج والاكتئاب
ـ يخفف من أعراض ما بعد انقطاع الطمث.
* الصبار:
ـ يحتوي على عدد من المعادن والفيتامينات وخاصة فيتامين E وC.
ـ يلطف حروق الشمس والتهاب الجلد
ـ يرطب البشرة ويغذي جذور الشعر
ـ يخفف آثار حب الشباب
ـ يقلل آثار الصدفية ويعمل على تباطؤ علامات الشيخوخة
ـ يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي والإمساك.
* البابايا:
ـ يحتوي على مادة الفلافونيدات
ـ مضاد للأكسدة والالتهابات ويقوي الشعيرات الدموية الطرفية
ـ غني بفيتامين D وC وA
ـ غني بمعدن الكالسيوم والبوتاسيوم
ـ يستخدم للوقاية من الأمراض القلبية ويقلل نسبة الكوليسترول
ـ يعزز صحة الجهاز الهضمي والقولون.
* الشذاب:
ـ مضاد للفطريات ويقضي على عدوى القمل
ـ مهدئ لنوبات الهستيريا والصرع ومقاوم لالتهابات المسالك البولية والقولون والأمعاء
ـ يعالج ألم العضلات وتشنجات الدورة الشهرية والقلق
ـ يحذر من استخدامه بداية الحمل لتسببه بالإجهاض.
ASF
نباتات طبية في الحديقة
. الشذاب
. إكليل الجبل
. السنا المكي
. الحلفا بر
. العرقوس
. النبق
. نبتة سانت جون
. السدر البلدي
. الريحان
. الكركديه
. الياسمين
. دوار الشمس
. الكمبيبوجين
. المارجينام
. الزولتايل أويل

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