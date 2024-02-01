30 نوعا من النباتات في حديقة طبية بجامعة نجران

(MENAFN
- Al Watan) أنشأت جامعة نجران حديقة للنباتات الطبية تشرف عليها كلية الصيدلة في الجامعة.
وتقع الحديقة الطبية على مساحة 250 مترا مربعا وتضم أكثر من 30 نوعا من النباتات الطبية والعطرية، من بينها الشذاب وإكليل الجبل والسنا المكي والحلفا بر والعرقوس والنبق ونبتة سانت جون والسدر البلدي والريحان والكركديه والياسمين ودوار الشمس والكمبيبوجين والمارجينام والزولتايل أويل.
هدف الحديقة
يأتي إنشاء الحديقة متوافقا مع خطة الكلية الرامية إلى:
ـ تطوير مصادر التعلم وتطبيق أفضل الممارسات الصيدلانية.
ـ تطوير العملية التعليمية وربط مقررات البرنامج بالتعليم الميداني.
ـ الحفاظ على الأعشاب والنباتات الطبية المستوطنة بالمنطقة.
أهداف تشغيلية
يرى عميد كلية الصيدلة في جامعة نجران الدكتور علي الشعبي أن الحديقة تعد فرصة مثالية ضمن أهداف الكلية التشغيلية في تحقيق نواتج تعلم أفضل، وربط مقررات البرنامج بالممارسة والتجربة والخبرة الميدانية الصيدلانية العملية، وقال ((الحديقة فرصة للطلاب والطالبات للاستفادة منها في التعرف على النباتات الطبية، وطرق استخلاص المواد الفعالة منها، وكذلك فرصة للباحثين والباحثات في الكلية للتعرف على هذه النباتات الطبية والعطرية والاستفادة منها في استخلاص المواد الفعالة وإجراء التجارب والأبحاث العملية الصيدلانية)).
ربط النظري بالعملي
من جهته، وصف طالب الصيدلة بدر آل دنقوه، الحديقة بأنها نموذج يساعد الطلاب والطالبات على ربط الجانب النظري بالعملي في المقررات الدراسية، وقال ((على وجه الخصوص، يعد قسم العقاقير واحدا من أهم وأصعب الأقسام على طالب الصيدلة، وحرصًا من رئيس الجامعة ومن عميد الكلية فقد وفروا نموذجا يستطيع الطالب من خلاله أن يلامس المواد والمعلومات التي يدرسها نظريا وعمليا، كما تساعد الحديقة الطالب والباحث في مجال الأبحاث الخاصة بهذا القسم)).
وتابع ((تحتوي الحديقة على أكثر من 30 نوعا من النباتات، منها مثلا نبتة المارجيرينة أو الأوريجينام مارجيرينة أو نبتة البردقوش وهذه النبتة تحتوي على مواد متطايرة أو زولتايل أويل، وأيضًا تستخدم في علاج السعال وتستخدم في علاج الربو وتستخدم في علاج الحمى وأيضا تستخدم كمسكن عند الحاجة، وهناك أيضا نبتة تسمى الكمبيبوجين بروكسيموس أو نبتة الحلف بر التي تحتوي على مادة مهمة جدا سيكسو تربين لاكتون وهي مادة تساعد على إذابة الحصوات في بداية تكوينها وتوسع المجاري البولية وتساعد على طردها، وتسكن الآلام أو المغص الكلوي ويوجد منها مستحضر صيدلاني باسم البروكسيمول على شكل فوار يصرف لمرضى الحصوات الكلوية، وهناك كذلك نبتة السدر البلدي والريحان والكركديه والياسمين وعدد كبير من النباتات كدوار الشمس)).
ألف شجرة
يذكر أن جامعة نجران كانت قد حققت رقما قياسيا بين جامعات المملكة بمدينتها الجامعية التي عدّت المدينة الجامعية الأكبر في المملكة من حيث الغطاء النباتي المتنوع والمسطحات الخضراء، والذي تمثل في زراعة 50 ألف شجرة ستتم مضاعفتها خلال الفترة المقبلة.
وتمت زراعة 40 ألف شجرة إلى نهاية 2022، ثم زرعت 7 آلاف شجرة في 2023، و1750 شجرة منذ بداية يناير الحالي، وبلغ إجمالي المزروع بالمدينة الجامعية حتى اللحظة 48750 ألف شجرة.
فوائد لنباتات طبية
البردقوش:
ـ يخفف المغلي منه نزلات البرد والإنفلونزا
ـ يكافح التهاب الحلق والبلعوم والسعال وسيلان الأنف
ـ يحسن الشهية ويساعد على الهضم ويخفف تقلصات المعدة
ـ يساهم في علاج المغص ويخفف من قرحة المعدة
ـ يعالج الأرق والصداع والشقيقة وحالات تقلب المزاج والاكتئاب
ـ يخفف من أعراض ما بعد انقطاع الطمث.
* الصبار:
ـ يحتوي على عدد من المعادن والفيتامينات وخاصة فيتامين E وC.
ـ يلطف حروق الشمس والتهاب الجلد
ـ يرطب البشرة ويغذي جذور الشعر
ـ يخفف آثار حب الشباب
ـ يقلل آثار الصدفية ويعمل على تباطؤ علامات الشيخوخة
ـ يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي والإمساك.
* البابايا:
ـ يحتوي على مادة الفلافونيدات
ـ مضاد للأكسدة والالتهابات ويقوي الشعيرات الدموية الطرفية
ـ غني بفيتامين D وC وA
ـ غني بمعدن الكالسيوم والبوتاسيوم
ـ يستخدم للوقاية من الأمراض القلبية ويقلل نسبة الكوليسترول
ـ يعزز صحة الجهاز الهضمي والقولون.
* الشذاب:
ـ مضاد للفطريات ويقضي على عدوى القمل
ـ مهدئ لنوبات الهستيريا والصرع ومقاوم لالتهابات المسالك البولية والقولون والأمعاء
ـ يعالج ألم العضلات وتشنجات الدورة الشهرية والقلق
ـ يحذر من استخدامه بداية الحمل لتسببه بالإجهاض.
ASF
نباتات طبية في الحديقة
. الشذاب
. إكليل الجبل
. السنا المكي
. الحلفا بر
. العرقوس
. النبق
. نبتة سانت جون
. السدر البلدي
. الريحان
. الكركديه
. الياسمين
. دوار الشمس
. الكمبيبوجين
. المارجينام
. الزولتايل أويل
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