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لحوم مهددة بالاندثار في المطبخ المحلي

2/1/2024 11:19:01 PM
(MENAFN- Al Watan) ((كُل ما يُعجبك.. والبس ما يُعجب الناس)).. مثل قديم يؤمن كثيرون بمضمونه، لكن اللافت أن كثيرين يعجبهم أكل الأشياء غير المألوفة، على الأخص لحوم كائنات غريبة، ينفر منها كثيرون من أبناء الجيل الجديد، لكن القدامى يرون أكلها بمثابة الموروث.
ولبادية المملكة صولات وجولات في مواجهة بنادق الجائعين، وتناولهم لمأكولات غريبة كانت بمثابة الجوائز والمغانم في ظاهرة بدأت تنخفض تدريجيًا في السنوات الأخيرة مع ظهور تشريعات جديدة تحجّم الصيد حفاظًا على توزان البيئة وحماية الكائنات المهددة بالاندثار، ما يقود إلى توقعات باندثار تام لتلك المأكولات الغريبة في المستقبل خصوصًا أن الجيل الحالي بات يستهجن وجودها في المطبخ المحلي.
قائمة طويلة
تتضمن قائمة الأكلات الغربية التي يقبل عليها البعض في المملكة لحوم ((الضبان)) و((الجرابيع))، و((الجراد))، جنبًا إلى جنب مع لحوم ((الغزلان)) و((الأرانب))، وطيور السمان والحبارى.
ولا تبدو هذه الأكلات غربية على بلد نشأ مواطنوه على عادات البادية وتقاليدها، واعتبر الصيد فيه بمثابة رياضة الملوك.
وينشط القنص والصيد في موسم الشتاء خصوصًا أنه الفصل الملائم بشكل كبير لما يسمى ((الكشتات)) وطلعات البر والتخييم.
مذاهب العشق
ما لا يستوعبه كثيرون من الجيل الحالي، هو فكرة صيد الضبان والجرابيع وطبخها وأكلها، ويرون أن هذه الظاهرة باتت قديمة وغريبة، رغم أن هناك من يمارسها ويتفاخر بها، باعتبارها هواية متأصلة، مطبقين بذلك المقولة السائدة ((والناس فيما يعشقون مذاهب))؛ فقد وصل بهم عشق الصيد إلى الركض لساعات خلف حيوانات زاحفة، والعبث في جحور لحيوانات لا يعلمون مدى عمقها أو ما يمكن أن تصل إليه أيديهم من كائنات سامة أو حشرات مؤذية، في محاولة لإظهار القوة والقدرة والمهارة في تتبع الحيوان المراد اصطياده، فضلاً عن متعة المطاردة للظفر بالفريسة.
هواية أم عبث
تباينت ردود الأفعال المجتمعية إزاء صيد الضب والجربوع، وغيرها من الحيوانات البرية إذ يراها البعض نوعًا من العبث بالطبيعة، وتندرج تحت بند الصيد الجائر، مع ما تشهده هذه البيئة من انخفاض في نسبة تكاثر بعض كائناتها مقابل قضاء وقت في اللهو والترفيه، فيما يراها آخرون هواية قديمة، ونوعًا من أنواع الرياضة، ويستنكرها فريق ثالث، لا يجد مبررًا لفكرة تناول كائن حي بهذا الشكل والهيئة على اعتبار أنها كائنات مقززة.
رهان المستقبل
في المقابل، يرى ناشطون مهتمون بالحفاظ على الطبيعة، أن الصيد الجائر للغزلان أو الأرانب أو بعض الطيور، أو حتى الجرابيع والضبان، كان سببًا أساسيًا للتراجع الكبير في أعداد المكونات الحيوانية الموجودة في البيئة.
وتساءل كثيرون عن مستقبل صيد الضبان والجرابيع، ويقولون إن كانت هذه ظاهرة جلية في الأجيال السابقة، فإن جيل التكنولوجيا وشباب المستقبل يأنفون من مطاردتها والتهامها، وبالتالي فإن المطبخ المحلي في طريقه لفقدان هذا النمط الغذائي بفعل كل المتغيرات الجديدة على مستوى الوعي والعلم، ناهيك عن جملة التشريعات التي باتت تمنع الصيد وتحمي الكائنات الفطرية في محميات صار اقتحامها بمثابة الجرم الذي يعرض صاحبه لعقوبات شديدة.
الضب في مأمن
على الجانب الصحي، أثبتت النشرات التوعوية والندوات العلمية والدراسات، أن تناول بعض لحوم هذه الحيوانات له سلبياته الصحية، وعلى سبيل المثال، فإن لحم الضب قد يصيب الإنسان بالجلطات، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية جدًا من الكوليسترول.
ولعل هذا ما يفسر أيضًا إصدار الجهات المعنية لأنظمة صارمة وحازمة تمنع صيده من باب حماية الحياة الفطرية.
وتخضع هواية الصيد حاليًا إلى لوائح وتعليمات صارمة، ضمن إطار تنظيمي جديد، خوفًا من انقراض بعض الكائنات الحية، وحدوث اختلال في التوازن البيئي، الذي ستكون له انعكاساته السلبية.
محميات ولائحة
نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة لائحة واضحة تهدف إلى حماية الحياة الفطرية وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض، وتعمل على تنظيم أنشطة الصيد، وإتاحة منافذ لهواة الصيد لممارسة هواياتهم بطريقة سليمة وآمنة.
وبحسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية لنظام البيئة، فإن متعة أكل الغزال ستنسفها فكرة سداد غرامة صيد غزال الريم البالغة 25 ألف ريال، أو غرامة صيد غزال المها الوضيحي، التي تبلغ 70 ألف ريال، أما وجبة للأرنب البرية المشوية، فقد تكلف صائده 18 ألف ريال، فيما تكلف قيمة طبخ ضب بري 3000 ريال، أما السمان، وهو الأقل، فتصل غرامة صيده 1500 ريال.
غرامات صيد
غزال الريم
الغرامة 25 ألف ريال
غزال المها الوضيحي
الغرامة 70 ألف ريال
الأرنب البري
الغرامة 18 ألف ريال
الضب البري
3000 ريال
السمان
الغرامة 1500 ريال

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