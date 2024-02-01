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أسئلة تافهة مهمة

2/1/2024 11:19:01 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)تعج البرامج الحوارية، وبرامج الفتاوى، ولمّة الأصدقاء، و((السوشيال ميديا))، بحزم هائلة من الأسئلة التافهة التي تُنتج - غالبًا - إجابات مضحكة، والأسئلة التافهة تعد نوافذ لأفكار جديدة، وأسئلة أخرى ((عميقة))، وهي لا تستفز أحدًا، ولا تنم عن جهل، بل عن سعة أفق، واستشراف، لذا لا أتفق مع ما قاله البروفيسور المغربي إدريس أوهلال خبير التخطيط الإستراتيجي والاستشراف: ((إن نقص الاستشراف بالأمس هو سبب هذه الأسئلة التافهة التي يعج بها الحاضر، ولنا أن نتصور تفاهة الأسئلة التي سيعج بها المستقبل إذا استمر نقص الاستشراف اليوم)).
(2)
نقص الاستشراف لم يُنتج أسئلة تافهة، بل إن هذا النقص حدث بسبب قمع الأسئلة التافهة، واستشراف المستقبل - بحد ذاته - بحاجة لأسئلة تافهة، فالأسئلة المنطقية نتاج معطيات الحاضر.
(3)
وقف رجل أمام الإمام أحمد بن حنبل وقال: ((ماذا أفعل إن وجدتُ أمي سكرى؟!))، فأجاب: ((إن وجدت أمك سكرى اسألني!))، وسألت مذيعة قناة ((البغدادية)) العراقية السياسي العراقي الشيخ علي حاتم: ((أنتو السنة ليش ما تسمون علي وحسين وكاظم؟!)).. فأجاب: ((لعد أنا شسمي.. ميسي؟!)).
(4)
أي سؤال له ثلاثة أركان: السائل، والمجيب، ومن يعمل بالإجابة، بيد أن السؤال التافه ((ثوري))!، يسلك طرقا جديدة، وطرائق قددا، وإجابته ضرورية.
(5)
السؤال يبقى بحاجة إلى إجابة، والماضي يزخر بحزمة من الأسئلة التافهة التي أتت إجابتها بعد قرون، والواجب على المثقف أن يجيب.
(6)
السوشيال ميديا يعج بالأسئلة التافهة الهدف منها التفاعل، تحتوي عادة على كلمة ((ثقيلة دم)) وهي ((تتفقون؟))، مثل ((الرجل لا شيء بدون أنثى.. تتفقون؟)) و((أين ترى نفسك بعد 10 سنوات؟))، ولكن هذا النوع من الأسئلة تتفتق منه الأفكار المدهشة، والجديدة، والأسئلة الاستشرافية، والموضوعات التي تستحق النقاش، على نحو من العصف الذهني.
(7)
ربما يكون السائل تافها، ولكن الأسئلة لا يمكن أن تكون تافهة!.. تتفقون؟.

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