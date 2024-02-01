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ذاتية الفن

2/1/2024 11:19:01 PM
(MENAFN- Al Watan) في زيارة صحفية قديمة للفنان الفرنسي أدوغمست رنوار، قال الفنان وهو يتحدث عن رسومه: إن ما أرسمه هو أنا نفسي - وليس شيئاً آخر، ولعل المراسل الصحفي الشاب التفت حوله. فلم يجد من بين لوحات الرسام العظيم لوحة شخصية تمثل الرسام - نفسه، ولكن ابتسامة رنوار نفسه جعلته يدرك أن في كل لوحة من اللوحات التي تملأ المرسم، طبيعية كانت أم أشخاصاً أم موضوعات صامتة، روح ومعنی رنوار نفسه ولا شيء غير هذا، لأنه لا يستطيع أن يكون مزيفاً برسمه، كما أنه ليس قادرا على اصطناع إنتاجه وطمس آثار يده التي تعبر عن انفعاله الحر الصادق.
وفي رسالة فان كوخ الرسام الهولندي، لأخيه ونيو قال له: إن الجميع هنا ينفرون من رسومي تماماً كما ينفرون مني، وهم يرون لوحاتي بائسة مثلي، وأنت وحدك تعرف أنني إنما أعبر عن الإنسانية كلها.
أما بابلو بيكا سو الفنان الإسباني الأشهر، فقد كان يقول دوماً ((لست إلا تاريخي الفني)).. أردت من ذكر هذه الأمثلة القصيرة أن أصل إلى الحديث عن علاقة الفنان بفنه، هل هي علاقة مجانية؟ أم هي علاقة غائية
أم علاقة موضوعية.
ومن المحتم سواء أكان الفنان طليقاً أم ملتزماً فإنه لا يسعى في الحالين وراء عبثية فارغة أو لعب ضائع سخيف، وإلا فإنه يفقد مقدماته الأساسية كفنان، ولا يصبح الحديث عنه أمراً له علاقة بالفن، وعندما نفترض هذه العلاقة غائية بين الفنان وفنه، فإننا نجعل منه صانعاً أو مصلحاً، ويكون عمله وظيفة أكثر من أن يكون إبداعاً. على أنه إذا كانت وقفة الفنان قصيرة وعابرة إزاء علاقاته السابقة، فإن وقفته أمام علاقته بالموضوع بقيت محرجة واستغرقت قروناً طويلة قضاها وهو لا يستطيع أن يطل برأسه إلى ما بعد الموضوع الذي بين يديه، بل بقي مقيداً به وخاضعاً له لا يستطيع مخالفته أو معاوضته وإلا فإن لعنة النقاد وسخط الناس لتخرجه عن نطاق الفن السوي، وتجعل منه إنساناً شاذاً أو رساماً مبتدئاً عابئاً، تماماً كما جرى لجماعة التأثريين أمثال مونيه وديفا وسيسلي رنوار وسيزان عندما رفضوا الرسامين وحرموهم من عرض لوحاتهم في العرض الرسمي.
1958*
* مؤرخ وفنان تشكيلي وأكاديمي سوري ((1928 - 2017))

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