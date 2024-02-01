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أضواء على النوروتربية وتعليميّة اللّغات

2/1/2024 11:19:01 PM
(MENAFN- Al Watan) أصبحت مُعالَجة المعلومات وعمليّات التعلُّم، منذ خمسينيّات القرن العشرين، موضوعاً للعديد من الدراسات في مجال العلوم المعرفيّة (Cognitive Sciences). وقد أَسهَمت الطفرةُ البحثيّة النوعيّة في مجال تصوير الدماغ، وخصوصاً ما يتعلَّق بالتصوير بالرنين المغناطيسيّ الوظيفيّ، في تعزيز مُدركاتنا العصبيّة الدقيقة حول الأداء الحركيّ أو اللّفظيّ للدماغ في مواقف التعلُّم، ما فَتَحَ الطريقَ أمام أعمالٍ أخرى تروم فَهماً أدقّ لمجموع المَسارات الذهنيّة التي تقتضيها شروط مُعالَجة المعلومات اللّسانيّة في الدماغ في أثناء مسارات التعليم والتعلُّم (Borst & Cassot, 2022). واعتباراً لذلك، سيَعرف العام 2007، ميلادَ الاسم الرسميّ للنوروتربية في أعقاب تقرير "منظّمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية" (OCDE): "فهْم الدماغ، ولادة عِلم جديد للتعلُّم"؛ وهو ما أفضى إلى قيامِ روابط تكامُل جديدة بين النورولوجيا (عِلم الأعصاب) والتعليم والتعلُّم وفق اقتضاءاتٍ علميّة تفاعُليّة يستوعبها المجالُ الأرحب للعلوم المَعرفيّة.
يتبدّى للبحّاثة المُختصّين في مجال التربية وتعليميّة اللّغات (Fayol & Gaonach, 2007 ; Ehri, 2014 ; Fezjo, 2016; Collès, 2007; Griggs, Carol & Bange, 2002)، من خلال ما أفرزته نتائج أبحاثهم المتّصلة بتعزيز إدراكات اللّغة تعليماً وتعلُّماً، خلال السنوات الأخيرة، أنّ بلْورة المشروعات البحثيّة حول التربية والتعلُّم يجب أن تعتمد رؤيةً معرفيّة (Cognitive) تستمدّ مشروعيّتها من النتائج المُبهرة التي تمدّنا بها اللّسانيّات، والتربية، والسيكولوجيا، والتعليميّة، والنورولوجيا... في آخر نماذجها العلميّة المُتفاعلة والمُتكاملة مع ما أنتجته من ثوابت نظريّة، وخطوات إجرائيّة إمبريقيّة تُعزِّز جوهر الاشتغال بيداغوجيّاً وديداكتيكيّاً على تعليم اللّغات وتعلُّمِها وفقَ مظاهر البُعدَيْن: القرائي/ النطقي، والكتابي/ الخطّي.
أدَّت هذه المعرفة الجديدة التي أفرزتها مظاهر مُختلفة من إمكانيّات التقاطُع المقرَّرة بين النورولوجيا (علم الأعصاب) والتربية، إلى ظهور مجال "النوروتربية" (Neuroeducation) (Ansari, Smedt & Grabner, 2012) الذي يهتمّ بدراسة بعض القضايا التعليميّة على مستوى التحليل الذي كان من الصعب الوصول إليه في السابق: ألا وهو المستوى العصبي (Masson, 2012). إلّا أنّ هذا المجال لا يسعى إلى تحديد الآليّات المرتبطة بالتعلُّم الأكاديمي والتدريس فحسب، بل يسعى أيضاً إلى البحث عن الطرائق التي تفضي بها معرفتُنا بهذه الآليّات، إلى توفير أدلّةٍ علميّة جديدة لتسهيل تعليم المتعلّمين بشكلٍ أفضل (Masson, 2014a).
يتمثّل التحدّي الأهمّ للنوروتربية، في الوقت الحالي، في تعميق الحوار العلمي بين المُختصّين في مجالات التربية، واللّسانيّات، وعلوم الأعصاب، وتعليميّة اللّغات... وإنشاء لغة مُشترَكة تنهل من مَعين علوم الدماغ، ويتّسع مدى إدراك مسالك التفاعُل والتكامُل العلمي بينها وبين التربية على نطاقٍ أوسع في الدوائر التعليميّة. ومن هنا تأتي الحاجة الماسّة إلى مُختصّين يُتقنون التواصُل المُشترَك عبر التخصُّصات، ويُدركون عُمق خطوط التماس المقرَّرة بين كلّ هذه العلوم لتعزيز فَهمنا لها وإدراك شروط الاستفادة منها في تعزيز استراتيجيّات التعليم والتعلُّم في كلّ مظاهره، وبكلّ مضامينه.
وعلى الرّغم من أنّ صنّاع القرار في مجال التربية، وواضعي الهندسات البيداغوجيّة يدعون إلى مُمارساتٍ تربويّة سليمة عِلميّاً، وتستند إلى الحقائق العلميّة التي يقدّمها عِلمُ الأعصاب، بخصوص المُعالَجة الذهنيّة للمعلومات اللّسانيّة في أثناء الفعل التعليمي التعلُّمي، إلّا أنّ هناك إجماعاً ضئيلاً على ضرورة الانخراط النوعي والمكثَّف في مسلك اعتماد الأُسس المفاهيميّة والمنهجيّة لكلّ الجهود العلميّة التي تُفرزها المُمارسات البحثيّة في هذا المجال.
التعليم والتعلُّم وتكامُل العلوم معرفيّاً
منذ فترةٍ طويلة اعتُبر التعلُّم ظاهرةً معرفيّة بامتياز؛ وبما أنّه يقع في قلب "الذكاء" موزَّعاً بين مسلكيْن من البحث: الأوّل طبيعي والثاني اصطناعي، فقد وُجبت دراسته ضمن جوانبه "الوظيفيّة": العصبيّة والبيولوجيّة، من دون الاقتصار حصراً على المظهر السلوكي الخالص. تُظْهِرُ نتائج الأبحاث الإمبريقيّة المؤسَّسة على علوم الدماغ تحسُّناً كبيراً في معايير التعلُّم؛ لكن ينبغي ألّا يحجب هذا الإمعان في فهْم المُنشئ العصبيّ للتعلُّم كلَّ الرؤى الأخرى اللّازمة للفعل التربوي، كما لا ينبغي أن يَدفع بالمُختصّين في عِلم النَّفس العصبي، وتقويم النطق، واضْطرابات التعلُّم، أو خبراء الجهاز العصبي... إلى الانشغال بقضايا العمليّة التعليميّة التعلُّميّة بعيداً من خبراء اللّسانيّات، والديداكتيك، وعِلم النَّفس...
إنّ لاقتضاءاتِ الفَهْم المعرفي، المتطوِّرة والمُتجدِّدة باستمرار، لطريقة اشتغال اللّغة في الدماغ واشتغال الدماغ باللّغة، عُمقاً علميّاً عصبيّاً مهمّاً؛ هي التي مكَّنت من توفير مسالك بحثيّة جديدة ودقيقة لفهْم طبيعة مُعالجة المَعارف (اللّسانيّة وغيرها) ذهنيّاً، إلى حدّ بلوغ مقاصد الربط الدقيق بين مظاهر التعلُّم المعرفي ومقتضيات الاشتغال على نورونات (الخلايا العصبيّة) القراءة والكتابة (Stanislas, D. 2007) في التعلُّمات. وبانتقالنا، في مباشرةِ الفهْمِ المعرفيّ لعمليّات التعلُّم المُختلفة، يتحوّل اهتمامُنا داخل مجال تعليميّة اللّغات إلى العُمقِ الذهني القابل للاستقصاء، والدراسة التجريبيّة، ويُصبح من المُمكن الاشتغال على تطوير القدرات المعرفيّة للمُتعلِّم، والعمل، بعِلميّةٍ أكبر، على نقْل غايات التعلُّم من شروط المتعة والتحصيل إلى موجِّهات أساسيّة في امتلاك مفاتيح انخراط المتعلّم بالوعي والإمكان في مجاري بناء التعلُّمات وتعزيزها وتقييمها أيضاً.
تطوَّرت معرفتنا بكيفيّة عمل الدماغ بمعدّلٍ هائل، وبوتيرةٍ متسارعة، منذ تسعينيّات القرن الماضي، بفضل وصول التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي قبل 25 عاماً (Ogawa, Lee, Kay & Tank, 1990) - وهي تقنيّة تُتيح الحصول بسرعة كبيرة ودقّة متناهية على صور مفصَّلة لبنية الدماغ ونشاطاته المُختلفة؛ الأمر الذي أدّى إلى تمكين الباحثين من قدرة دقيقة على تحديد إواليّات الدماغ المرتبطة بالمهارات الأكاديميّة المُختلفة مثل القراءة والحساب (Dehaene, 2007, 2011). لكنّ الأمر المُثير للاهتمام، في سياق هذا المسار العِلمي الجديد، هو عدم اكتفاء الكثير من الباحثين بفهْم كيفيّة عمل الدماغ فقط، بل الانخراط في مشروعاتٍ بحثيّة متطوّرة تتغيّا فهْم كيفيّة تطوُّر هذا الأداء، وكيف يُمكن للتعلُّم أن يؤثِّر على هذا التطوُّر (Ansari, 2008 ; Dehaene, Cohen, Morais & Kolinsky, 2015 ; Houdé & Borst, 2021;).
توحِّد النوروتربية مسالك الاشتغال بالتعليم وعِلم الأعصاب، وتَخلق مساراً من البحث تتقاطع داخله تخصّصاتٌ علميّة متنوّعة: اللّسانيّات، والديداكتيك، وعِلم النَّفس... ويكون من أولويّاته دراسة المسارات الذهنيّة التي يتعلّم بها الدماغ، وإواليّات تذكّره لسيرورات تعلُّمه استناداً إلى مكوّناته من الفصوص، والأحياز، والخلايا العصبيّة... (نظام المناطق العصبيّة، والفصوص، والمَسارات التي تكمن وراء قدراتنا على النطق، والسمع، وفهْم اللّغة... على سبيل المثال). ولذلك يبدو أنّ الوقت مناسبٌ للنظر في كيفيّة تطبيق فَهمنا المتزايد لوظائف الدماغ وطرائق اشتغاله على استكشاف الأساليب المُلائمة لبناء استراتيجيّاتٍ تعلُّميّة للّغة العربيّة تتوافق وطريقة اشتغاله، وتأخذ بعَيْن الاعتبار الخصوصيّات البرامتريّة للّغة العربيّة.
النوروتربية وتعليميّة اللّغات
أظهر (Dehaene, 2007) أنّ الكتابةَ اختراعٌ بشريّ غير فطريّ، وتتطلَّب مَسالكُ امتلاكِ ثوابتها عمليّاتٍ تعليميّة صعبة للغاية؛ حيث يتميّز عددٌ مُهمّ من خلايانا العصبيّة بكونه "خلايا عصبيّة للقراءة". لقد حملت أبحاثه الدقيقة في المجال تأثيرات تطبيقيّة فوريّة على أنماط تعليم الكتابة والقراءة؛ حيث تُظهر - بشكلٍ جليّ - عدم التوافُق المطلق بين "الطريقة الشموليّة" في تعليم القراءة والكتابة وخصوصيّات اشتغال الدماغ من وجهة نظر عِلم فيسيولوجيا الدماغ. يكشف (Masson,2020) و (Masson & Borst, 2017) أنّ المتعلّم في أثناء التعلُّم لا يمحو معرفته السابقة أو يُعيد هيكلتها، كما لا يُدرجها في نظريّةٍ جديدة، ولكنّه يسعى إلى تثبيتها لتحقيق التغيير المفاهيمي.
على العكس من ذلك، تُوافِق الطريقة المقطعيّة في تعليم القراءة والكتابة وتعلُّمهما ثوابت اشتغال الدماغ، إذ تتأسَّس على ثوابت التهْجِئة وإعادة البناء/ التأليف المَقطعي وفق اقتضاءاتِ تجريدٍ علائقيّة تتقرَّر بشكلٍ تكامُليّ بين الصوت والحَرف، أي بين التحقيق النُّطقي للصوت اللّغوي، والتحقيق الخطّي له. إنّها إواليّة دقيقة لانتظام مَهمَّتَيْن متوازيتَيْن:
أ- مُعالجة الأشكال الغرافيّة/ الخطيّة للوحدات الصوتيّة اللّغويّة؛
ب- مباشرة صَوْغ العمليّة النطقيّة المُوافِقة لها.
ولأنّ اللّغة العربيّة لغة ألفبائيّة، فقد لا تَستقيم للطفل هذه الإجراءات في المرحلة الأولى من مباشرة فعل القراءة دون تعرُّف إلى القطع الصوتيّة (صوامت، ومصوّتات، وأشباه صوامت) والمقاطع الصوتيّة (تأليف بين هذه القطع الصوتيّة)، واستعمالها في مَسارات الانتقال من المنطوق إلى المكتوب من الوحدات اللّغويّة أو العكس؛ وهو ما يعني ترشيح مُعالجات متنوّعة في مَسلكِ تثبيت الفعلَيْن: القرائي والكتابي لتعزيز هذه الكفاية المهمّة من كفايات امتلاك النّسق اللّغوي" (بوعناني، 2019، 28).
نحن بصدد طرح الكثير من الأسئلة العلميّة المتعلّقة بأنماط اشتغال دماغنا بمُعالجة المعلومات اللّسانيّة وغير اللّسانيّة في أثناء إنجاز الكثير من المهامّ التعليميّة التعلُّميّة، وتبدو النوروتربية عِلماً واعداً جدّاً بالنسبة إلينا، وسيكون قادراً على الإجابة عن أسئلتنا الموغلة في الدقّة والضبط قريباً. ينبغي أن نستنير بدور العوامل المتعدّدة التي يُمكن أن تؤثِّر على جودة التعلُّم ونحن نستدعي الأنواعَ المُختلفة من الذاكرة، والتحفيز، والانتباه، والذكاء، والسياق العاطفي... والقائمة ليست شاملة.
تُعيدنا أهميّة العوامل النفسيّة والذاتيّة المتّصلة بأنماط اشتغال شقَّيْ الدماغ: الأيمن والأيسر إلى عُمق الاهتمام بالعمليّات اللّاواعية التي تُدير أفكارنا وتعلُّماتنا. إنّ فَهْم آليّاتها الدقيقة، بتفاعُلاتها المنتظمة بَرْمَجَةً، والمُتكاملة وظيفةً من شأنه أن يُساعدنا على استخلاص أفضل المنهجيّات التي يُمكن تنشيطها توافُقاً مع عمل الدماغ، أو على العكس من ذلك، تحييدها عندما تكون ضارّة؛ ولك من خلال الإجابة عن أسئلة من نَوع:
. كيف يُمكننا تحفيز براغماتيّة الشقّ الأيسر من الدماغ: الموسومة بخصوصيّة الدقّة المنطقيّة، والحسابيّة، مع القدرة على تقييم حساسيّة الشقّ الأيمن منه وموجّهاته الذاتيّة والعاطفيّة؟
. كيف يُمكننا تحسين الوظائف الإيجابيّة في التعليم والتعلُّم، وإزالة العوائق والموانع فيهما أيضاً؟
. كيف يُمكن أن نَجعل وظائف الدماغ في كلّ مظاهر معالجته للمعلومات وظائف سليمة وبأقلّ تكلفة معرفيّة؟
سيكون مُهمّاً، في مشروع اعتمادنا ثوابت "النوروتربية" لتطوير استراتيجيّات التعليم الفعّالة ونجاعتها، التفكير أيضاً في تحسين فعاليّة التعلُّم بفضل الارتجاع البيولوجي الذي يُقلِّل التوتُّر باستخدام تقنيّات الاسترخاء المُختلفة، وتعزيز حافزيّة المتعلِّم بموجب فعلٍ تعليميّ تنخرط محدّدات سياقه – بالضرورة - في توفير اللّازم والمُمكن لإنجاح العمليّة التعليميّة التعلُّميّة: فضاءً، وعِدّةً، وإمكانيّاتٍ لوجستيّة.
متطلّبات فَهْم الدّماغ لتطوير استراتيجيّات التعلُّم
هل هناك صلة وطيدة بين متطلّبات الفَهم الصحيح لطريقة اشتغال الدماغ، وتطوير الاستراتيجيّات الفعّالة والنّاجعة لسيرورات التعليم والتعلُّم؟
بقدر ما نملك – حاليّا ً- الكثير من أسباب الإجابة بالإثبات عن هذا السؤال، بموجب استخلاص حقائق علميّة دقيقة توفّرها الأبحاث التجريبيّة في المجال (بوعناني، 2019)؛ (بوعناني، وفيزجو، وربيع، 2018)، بقدر ما تنتشر بعض المفاهيم الخاطئة المتّصلة بمَنزعٍ تأويليٍّ مغلوط لبعض النتائج التجريبيّة، أو تحريفها، أو الإفراط في تعميمها، أو تبسيط تفسيراتها حدّ تغذية حدْسنا بمخاوف وآمالٍ تُعزِّزها في بعض أوساط المُهتمّين وتُرسِّخها بسهولة لتصبح – أحياناً - أساطير نورولوجيّة.
ربّما نعرف ما يعنيه امتلاك "الاستراتيجيّة الصحيحة" للتعلُّم، ولكن في كثير من الأحيان يكون حدْسُنا حول ما يشكِّل استراتيجيّةً جيّدة (أو حتّى استراتيجيّة صحيحة بالنسبة إلينا) غير دقيق وغير صحيح أحياناً. ومن هنا تتبدّى أهميّة التوجُّه إلى العلوم التي تدرس التعلُّم والذاكرة بشكلٍ دقيق وتوفِّر شروطاً علميّة دقيقة لتوفير عناصر الإجابة عن أسئلة دقيقة من نَوع:
. ما هي أفضل التقنيّات للتعلُّم؟
. كيف يُمكننا أن نساعد أنفسَنا على تعلُّم محتوىً تعليميٍّ مخصوص، وترسيخ التعلُّمات، والاحتفاظ بمفهومٍ جديد أو مجموعة من الحقائق والإجراءات التي ستكون مُفيدة لنا في المستقبل؟
. كيف يُمكننا إعادة تعبئة المعرفة وإيجاد آثارٍ لها في ذاكرتنا لحلّ مشكلة جديدة؟
. هل ينبغي النَّظر إلى التعلُّم على أنّه شيء سهل، أو نشاط يأتي إلينا من دون جهد، أم ينبغي أن يكون هناك مستوىً مرغوب فيه من الصعوبة يَجِب مُتابعته لجَعْلِ التعلُّم أكثر قيمة، وجدوى، واستدامة؟
. لكن قَبل كلّ ذلك وبعده: كيف نُحفِّز المُعلِّم والمتعلِّم على حدٍّ سواء؟ وكيف نَجعل الانتباه مدخلاً أساسيّاً لجذْبِ الاهتمام وتوجهيه؟ وجعْل التركيز آليّةَ تصفيةٍ تسمح لنا باختيار المعلومات وتعديل المُعالجة في أثناء التعلُّمات؟
تنبع صلاحيّات التحدّي المقرَّر في توفير عناصر الإجابة عن كلّ هذه الأسئلة، من الحاجة إلى تحقيق التوازُن الضروري بين ثلاثة متطلّبات أساسيّة:
. توفير الحريّة الأكاديميّة للسياق التعليمي برمّته؛
. تثبيت معايير البحث الواضحة وفق شروطٍ تجريبيّة وإمبريقيّة دقيقة تُراعي خصوصيّات المُتعلِّم، وسياقه التعلُّمي، والشروط البرامتريّة للّغة/ اللّغات التي يتعلَّم بها؛
. وضْع مبادئ تَسمح بالتعميم والتقييم المُتعمّق للنتائج المُستخلَصة من هذه الأبحاث في مجال التعليم والتعلُّم.
يكمن أحد أهمّ الاكتشافات الأساسيّة للنورولوجيا الحديثة في كون بنية الدماغ غير ثابتة بمرور الوقت، ولا تُحدِّدها الجينات فقط؛ إنّها تتغيّر باستمرار مع تعلُّم الشخص وتفاعُلِه مع بيئته. يتّضح ذلك جليّاً من خلال استخدام تقنيّة التصوير بالرنين المغناطيسي لتتبُّع نشاط تعلُّم القراءة داخل الدماغ؛ حيث يتمركز النشاط في البداية بشكل رئيس في قشرة الفصّ الجبهي، وهي منطقة في الجزء الأمامي من الدماغ تُستخدم للانتباه والتركيز والذاكرة قصيرة المدى. وعندما تُصبح المُهمّة أسهل ويتمّ إنشاء آليّاتها ذهنيّاً، يتحرّك النشاط نحو الجزء العلوي والخَلفي من الدماغ، في المناطق المخصَّصة لهذا التعلُّم. وهو ما يتيح تحرير قشرة الفصّ الجبهي، ومن ثمّة تقليل حالة التكلفة المعرفيّة الزائدة (Foisy & Masson, 2022). ويَحدث العكس عندما يتعلّق الأمر بتصحيح الأخطاء التي طال أَمَدُها فترسَّخت في ذِهن المتعلّمين؛ إذ يكون من الصعب القضاء على المفاهيم الخاطئة القائمة على شبكةٍ عصبيّةٍ راسِخة.
تُظهِر مقاطعُ الفيديو المُستخلَصة من تصوير الجزء الداخلي من الدّماغ باعتماد تقنيّة التصوير السريع (وهي عمليّة تَسمح بتسريع وقت الإجراء) قدرة الخلايا العصبيّة على أن تشكِّل في ما بينها اتّصالاتٍ جديدة بسرعةٍ هائلة بموجب عمليّاتٍ بيوكيميائيّة دقيقة. وفقاً لذلك، يُقارِن (Masson, 2022) الدّماغ بالغابة، ويرى أنّكَ عندما تسلك دائماً المسارَ نفسه فيها، فإنّكَ تَخلق بفعلكَ هذا مَساراً مُحدَّداً بشكلٍ جيّد داخلها. والشيء نفسه بالنسبة إلى الدماغ. فالخلايا العصبيّة التي تنشط معاً سوف تتّصل في ما بينها لتُشكِّل شبكة. تُسمّى الظاهرة التي يتمكّن الدماغ من خلالها تعديل اتّصالاته العصبيّة بمطواعيّة الدماغ أو مطواعيّة الخلايا العصبيّة.
وعلى الرّغم من أنّ التعلُّم ليس ظاهرةً ذات مَسلكٍ واحد، واتّجاهٍ وحيد، ومتغيّراتٍ موحّدة، إلّا أنّ الثابت عصبيّاً هو ضرورة ألّا يتوقّف دماغُنا عن استخدام اتّصالاته العصبيّة، حتّى لا تضعف الشبكات فيه أو تختفي أصلاً؛ فالنسيان ظاهرة طبيعيّة تماماً. وهذا من شأنه أن يُفسِّر السبب في أنّ الفجوة في القراءة بين المُتعلّمين في بداية السنة الثانية مُقارَنةً بنهاية السنة الأولى مرتبطٌ بدرجات اتّصالهم بالفعل القرائي. فالأطفال الذين حافظوا على اتّصالهم بالكُتب خلال فصل الصيف، ظلَّت اتّصالاتهم العصبيّة المُرتبطة بالقراءة نشطة.
خلاصات توجيهيّة
لا يُمكن اعتبار النوروتربية، والنوروتعليميّة مجرّد كاتالوغات (فهارس وصْفات جاهزة)، بل هي مزيجُ علومٍ يوفِّر بياناتٍ علميّة مُثبتة ومُعتمدة بحسب ضوابط علميّة تجريبيّة صارمة؛ وحيث يَجد فيه المُنشغلون بقضايا التعليم والتعلُّم غذاءً للفِكر وطُرقاً قيّمة لتحسين مُمارساتهم مع الحفاظ على إتقان فنّهم وحريّتهم الأكاديميّة.
لقد بدا جليّاً، من خلال ما أفرزته نتائج الأبحاث في مجالات التخصّصَيْن، أنّ إعادة صَوْغ الرؤية المعرفيّة للتعلُّمات صاحبتها تغييراتٌ في جوهر المسالك النظريّة والإجرائيّة التي تشتغل بيداغوجيّاً، وديداكتيكيّاً، وعصبيّاً على التعليم والتعلُّم. وهذا من شأنه أن يُساعدنا على معرفة كيفيّة عمل الدماغ، وطبيعة المعلومات المُعالَجة في داخله، والعمليّات المعرفيّة والميتامعرفيّة التي تقتضيها مَسارات التعلُّم المُختلفة (بوعناني، 2020). كما سيُساعد الباحثين المُختصّين في تعليميّة اللّغة العربيّة على تعزيز محدّدات الفَهْم المعرفي لمباشرة تعليم اللّغة العربيّة وتعلُّمها في مستوياتٍ وسياقاتٍ مختلفة، ويُمكِّنهم من مساحةِ تفكيرٍ شاسعة لإدراك مسالك تطوير الفعل التعليمي التعلُّمي في سياقنا العربي اشتغالاً على اللّغة العربيّة بكلّ مكوّناتها اللّسانيّة. كما يوفِّر فرصةً لمُناقشة عديد القضايا المُثارة فيه: تعزيزاً، أو مُساءلَةً، أو إغناءً... وتلك هي خصوصيّة البحث العِلمي في هذا المجال.
*أستاذ اللّسانيّات العربيّة واللّسانيّات المعرفيّة وديداكتيك اللّغات - جامعة سيدي محمّد بن عبد الله المغرب
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية

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