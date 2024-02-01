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واسقياهما من سلاف غنائهما

2/1/2024 11:19:01 PM
(MENAFN- Al Watan) كانت ليلة الزفاف ((الرجالية والنسائية)) من ليالي العمر، فقد حضرها كل الأهل والأقرباء والأصدقاء والزملاء ممن دعوتهم، وممن لم أتمكن من إرسال الدعوات إليهم بالبريد خارج جدة، ظنًا مني بأنهم سوف لا يتمكنون من الحضور إذ قد يستصعبون القدوم إلى جدة من أجل حضور حفل زفاف، ولا غيره، ليفاجئني قدوم عدد منهم كان في مقدمتهم أستاذ جراحة الأنف والأذن بكلية طب الملك سعود سعود الصديق، والزميل العزيز الدكتور أمين سراج، الذي كان يعارض استمراري في الصحافة والكتابة، وهو يقول ((كلما رأيت صورك إلى جانب مقال من مقالاتك قلت إذن لا فائدة يرجوها)).
ويبدو أنه كان على كثير من الحق في ((الفائدة)) أو الفوائد التي حصلت عليها بمفهوم الناس ومنطقهم، كانت دائمًا مغموسة بالحزن والخوف والقلق الا فائدة، واحدة هي محبة الناس، التي كانت وما تزال تعلو عندي فوق كل فائدة فهي حسابي في مصارف الحياة، وهي رصيدي الذي أرجوه في تاريخها.
ورغم أن الصحافة المحلية لم تنشر شيئًا عن خبر زفافي في تلك الليلة.. جريًا على عادتها في إغفال أخبار الصحفيين الموقوفين -أو المفصولين- إلا أن صحيفة ((الشرق الأوسط)) نشرت الخبر.. بل وكان الصديق العزيز الأستاذ محمد علي حافظ -أحد ناشريها- في مقدمة الحاضرين.. وبين آخر مغادري الحفل.
بعد العشاء اصطف الحاضرون جميعًا -وأنا بينهم- أمام ((المنصة)) التي وقفت عليها الفرقة الموسيقية بقيادة موسيقارنا الجميل، الأستاذ سامي إحسان، الذي نبه على زملائه من العازفين بعد آخر ((بروفة)) أجراها معهم -كما قال لي ابن ابن خالتي الأستاذ طارق منير قاضي- بأن يبذلوا أقصى ما لديهم، وأن يحسنوا أداءهم بكل ما يستطيعون؛ لأن جمهورهم -الليلة- ليس عاديًا.. فهو من الصحفيين المعروفين بـ((طول ألسنتهم))، ولم يكذب العازفون خبرًا لـ((قائدهم)).. فقد عزفوا وأبدعوا أيما إبداع وهم يصحبون الفنان الشاب -وقتها- علي عبدالكريم، الذي استهل تلك الليلة، ثم وهم يصهلون بـ((أقواسهم)) و((ريشهم)) وإيقاعاتهم خلف الفنانين الرائعين، الأستاذ فوزي محسون، والأستاذ محمد عبده.. اللذين غنيا في تلك الليلة كما لم يغنيا من قبل.. من موال ((بدوي بدت طلائع ثغره)) إلى ((حبيبتي.. ردي سلامي للهوى)) وما بينهما، فأطربا الحاضرين نغمًا وحلمًا.. وأسقياهما من سلاف غنائهما ما أدار رؤوسهم نشوة وبهجة تذهب كدر الأيام وتباريح الليالي، لقد أنستني تلك الليلة بحضورها وأحاديثها وغنائها.. قصة إيقافي -أو فصلي- وكل ما كان يدور حولها في الوسط الصحفي من ((واغش)) الأراء والتكهنات لأستقبل ليلتي التالية.. ليلة زفافي لزوجتي، هدى عبدالرحمن أبو زنادة.
1999*
* كاتب وصحافي سعودي ((1940 - 2021))

MENAFN01022024000089011017ID1107800538

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