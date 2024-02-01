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حين طلب محمد عبده 300 ريال ليغني كدرس رسم له طريق الشهرة

2/1/2024 11:19:01 PM
(MENAFN- Al Watan) كلما شاهدت أغنية للفنان القدير محمد عبده وهو يتألق بها، بغنائه العذب وألحانه الرقيقة والقوية معًا، تعود بي الذاكرة لتلك البداية التي بدأ بها مشواره الفني وذلك اليوم الذي التقيت به من عام 1381هـ وفي حي المظلوم في مدينة جدة.. يسبقه بخبر موهبته الشابة آنذاك السباح فهد عبد العال.. وهو يخبرني بإعجابه هو بصوت صغير يغني في الحارة بين أقرانه الشباب الذين في سنه في تلك السنوات.. تزداد الرغبة في سماعه أنا وصديقي وابن حارتي يوسف شاولي الذي كانت ولا تزال تربطنا ببعض صداقة عمر.. حيث كان الزميل يوسف شاولي آنذاك يدندن على ((عود)) للتسلية وليس للرغبة في أن يصبح فنانًا مطربًا.. حيث كنا سويًا نقوم بأداء التمثيل الإذاعي حيث له الفضل علي في إقناعي وإدخالي إلى الإذاعة حيث كان أحد الممثلين الذين بدأوا مع الممثلين البارزين آنذاك ومنهم حسن دردير ولطفي زيني وأمين قطان وخالد زارع وغيرهم ولكن حبه لمعرفة أصوات شابة دافعًا للتعرف عليهم لحبه آنذاك لأي صوت جميل يغني. وبعد سماعنا لذلك الخبر طلبنا من الأخ العزيز فهد عبد العال أن يأتي به إلينا لسماعه، وبعد أيام وإذا به يحضره إلينا لنسمعه، وإذا بنا نسمع مطربًا صغير السن عمره لم يتجاوز آنذاك السادسة عشرة، إن لم يكن أصغر. نحيل الجسم يغني تقليدًا للسيد عبدالرحمن مؤذن الذي كان آنذاك مشهورًا بالمجسات في ليالي الأعراس والزواجات، وبالطبع فقد يكون هذا الشاب الصغير يسمعه من خلال حفلات الزواج التي كانت تقام، حيث الكثير من أهل مدينة جدة يحرصون على إحضار المنشد وهذا اسمه قديمًا. وبعد سماعنا للفنان محمد عبده وجدناه يغني المجسات باتقان، وبعد أن فرغ من الغناء الذي أتقنه بالرغم من صغر سنه، طلبنا منه آنذاك أن يفكر في الموافقة أن نذهب به إلى الإذاعة لنقدمه في برنامج الأطفال ولكنه اعتذر ولم يعطنا فرصة للتفاهم معه، وذلك على أمل أن يأتي في وقت ثان. وأخذت الدهشة بنا ونحن نسمع فنانًا صغيرًا يغني بإحساس الفنان الكبير بالرغم من محدودية تفكيره بالمقارنة لسنه، وجلسنا ننتظر من وقت إلى آخر. وبعد فترة وإذا بالأخ العزيز يوسف شاولي يخبرني بأنه جاء إليه وأسمعه بعض أغنياته وهو - أي يوسف شاولي - يدندن على العود بقدر معرفته، وقد أشاد به الأستاذ الزميل الأخ يوسف شاولي وبموهبته ووعد أن يحضر مرة أخرى ويدعوني لسماعه.
ومرت الأيام والسنون ونحن لا نعرف عنه أي شيء، وكلما حاولنا معرفة أسباب غيابه لم نصل إلى حقيقة، وبعد فترة وإذا بنا نشاهده وهو يرتدي بنطلونًا وقميصًا ومعه الفنان القدير عمر كدرس يستعدان للسفر إلى بيروت، وبعد أن تفرست في وجهه جيدًا وعرفت من الفنان عمر كدرس أنه فنان مبتدئ وقدم له بعض ألحانه وساعده في تنمية موهبته. وبعد حديث طويل فهمت منه أنه صاحب موهبة متمكنة، وصادف في تلك الفترة أن حان زواج الفنان يوسف شاولي.. فقال لي اقنع عمر كدرس ومحمد عبده أن يحييا فرحي قبل سفرهما إلى بيروت. وأخبرت عمر كدرس بذلك وبعد إلحاح وافق للقيام بإحياء الحفل ومعه الفنان الصغير آنذاك محمد عبده. وبعد التنسيق مع فرقة موسيقية مناسبة تم الترتيب لها مع الفنان حسن دردير الذي كان زميلنا في الإذاعة. وبالفعل اختيرت فرقة موسيقية مناسبة أذكر منها الفنان زيني عبد الغفار عازف القانون ومهنا ساعاتي وأحمد عنبر على الكمانات وبعض الإيقاعيين، وكان عمر كدرس هو عازف العود خلف محمد عبده، وجاء يوم الفرح تلك الليلة التي أحياها محمد عبده حيث نصب السرادق وأقيم مسرح مرتفع عن الأرض الطبيعية بمقدار أكثر من هذا، فقد وضعنا كرسي المطرب وهو الفنان محمد عبده وعليه ((مسند)) لكي يصعد عليه لصغره وأمامه الجماهير الكبيرة التي حضرت لتعرف من هذا الفنان الذي سوف يغني.
وكانت ليلة لها ذكراها بين الناس، وقد غنى محمد عبده بعض الأغنيات المعدة من قبل عمر كدرس، وأذكر منها أغنيات نالت آنذاك الشهرة هي ((يا مورد الخد)) وهي من الألوان المعدة لها صفتها التراثية ولكنها لها عذوبتها وأثرها في الجمهور بجانب بعض المجسات التي غناها عمر كدرس ومحمد عبده.
الشيء الذي لفت نظري في ذلك الحفل.. كان في مؤخرة المسرح رجل يجلس يستمع إلى محمد عبده بإمعان وينصت إليه بعمق وكانت مني لفة ومتابعة ورغبة في أن أسأله.. ماذا بك ياعم محمد سعيد؟ هل هناك ما لفت نظرك في هذه المناسبة؟ وإذا بالرجل يتنهد ويقول (شوف يا ابني هذا الولد اللي بيغني، بيغني بإحساس الفنان الكبير، ويقول بعذوبة لا مثيل لها، وسوف يتألق ويشتهر هذا الولد، ويتألق ويصبح فنانًا له مكانته بين المطربين).. نعم هذا ما قاله وبهذه الدقة، وانتهى ذلك الحفل الذي امتد إلى ساعات متأخرة من الليل، وانفض السامر كما يقولون. وفي اليوم الثاني وإذا بعدد من أبناء حارتي يأتونني إلى المنزل يطلبون مني الذهاب معهم إلى محمد عبده بمنزله وذلك للاتفاق معه على إحياء ليلة فرح أحد أقاربهم، وبعد مفاوضات وإلحاح منهم وافقت على الذهاب معهم إلى منزل محمد عبده والذي كان يقع في تلك الفترة خلف مدينة حجاج البحر بجدة، وكان الوقت عصرًا تقريبًا فطرقنا الباب وإذا بي أشاهد في مجلس محمد عبده عمر كدرس ورحب بنا، وبعد فترة طلبت من الفنان محمد عبده باسم الأخوة بالطبع أن يحيي لهم حفل زفاف في حي المظلوم، ولكن بالقرب من سوق العلوي في الأسبوع المقبل، وأفهمته بأن هذا بمقابل مادي وطلبنا أن يخبرنا عن مقدار المكافأة التي يأخذها آنذاك لوحده ومقدار ما يأخذه العازفون المصاحبون له.. فقال محمد عبده ((أنا آخذ ثلاثمائة ريال لوحدي، والعازفين الذين يعملون معي تقريبًا أربعة، ومكافأتهم خمسون ريالًا للعازف))، وإذا بالإخوان الذين يرغبون إحياء فرحهم يدفعون له العربون، أي جزء من المبلغ، وحددنا يوم المناسبة وكانت ليلة سبت.. وجاء الحفل بعد أن ذهبت إليه وأحضرته وكان بدون عمر كدرس في ذلك الحفل، ولكن بعدد من العازفين وهم ضابط الإيقاع بدر بطيش وعازفًا الكمان أحمد عنبر ومهنا ساعاتي، وكان يجيد العزف على العود إجادة متوسطة، وكانت ليلة فرح كبيرة صدح فيها محمد عبده بأحلى ما لديه من الأغنيات حتى وقت متأخر من الليل وقد ازداد شعبية لأنه ابن تلك الحارة وكان وفيًا معهم.
تعاون بعد ذلك مع عمر كدرس الذي قدم له العديد من الأغنيات الخفيفة المناسبة له، والتي أذكر منها ((قالوها في الحارة الدنـيـا غـدارة، والكدلك الأزرق))، وبعض الأغنيات التي كانت قد سجلت على أسطوانات ، حيث نشط سوق الأسطوانات في تلك الفترة، ومن خلال ذلك النشاط كانت له لقاءات طيبة بعدد من المهتمين بالصحافة الفنية وفي مقدمتهم الزميل حمدان صدقة، وقد التقى بالفنان القدير طارق عبد الحكيم في أول أغنية هي ((ياللي ما فكر في روحي))، ويقال إنه لم يتسلمها منه شخصيًا بل أرسلت له عبر أحد الفنانين المقربين من محمد عبده، والبعض يقول إن شركة الأسطوانات التي كانت قد تعاقدت مع محمد عبده هي التي حصلت عليها. أيضًا كان جواز سفره إلى الإذاعة، أو تذكرة دخوله إلى الإذاعة سماع الفنان الراحل مطلق الذيابي والذي قدمه له آنذاك عمر كدرس باعتباره كان رئيس فرقة الإذاعة، وقد أعجب بصوته المرحوم الذيابي وغنى له أغنية ((سكبت دموعي)) وهي كانت البداية ومنها بدأ محمد عبده يأخذ حظه من العناية والرعاية الفنية... ولم يبخل عليه الفنان المرحوم حمزة مغربي بالتشجيع فأعطاء ذلك اللحن الكلثومي ((بتنكر)) والذي اتهم فيه بأنه لحن كلثومي مسروق، وأثيرت حوله ضجة.
1992*
* صحافي سعودي ((1934 - 2011))

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