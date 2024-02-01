Friday, 02 February 2024 09:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخيارات المحدودة تغيب توهج الأخضر

2/1/2024 11:19:01 PM
(MENAFN- Al Watan) فشل المنتخب السعودي في بلوغ ربع نهائي كأس آسيا التي تدور رحاها في قطر حاليا، وأثارت مغادرة الصقور للبطولة القارية حفيظة الوسط الرياضي، الذي هاجم الاتحاد السعودي لكرة القدم وإدارة المنتخب، والمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.
ووقفت عدة عوامل مؤثرة في وجهة الأخضر، الذي فقد توهجه وبريقه، وقوته، لعل أبرزها وأهمها هو محدودية الخيارات من حيث اللاعبين الجاهزين الذين يشاركون مع أنديتهم بصفة دائمة في المنافسات المحلية، وتواجد عدد كبير من اللاعبين الذين ضمتهم قائمة الأخضر في البطولة الآسيوية على مقاعد البدلاء في أنديتهم، لا سيما في ظل مشاركة 8 لاعبين أجانب في التشكيلة الأساسية لكل ناد من أندية دوري روشن السعودي، مما حد من خيارات المدرب، إضافة إلى عدم تفعيل الدوري الرديف بشكل كامل ليتيح فرصة المشاركة الدائمة للاعبين ويكونون في أكمل جهوزية قبل المحفل القاري.
6 أساسيين
قائمة الأخضر التي اعتمدها مانشيني في النهائيات القارية ضمت 26 لاعبا من بينهم فقط 6 لاعبين فقط شاركوا مع أنديتهم بصفة مستمرة كلاعبين أساسيين، فيما توزعت مشاركات الـ20 لاعبا الباقين مع أنديتهم بين المتقطعة والنادرة والمعدومة، إذ إن 7 لاعبين فقط شاركوا بشكل متقطع مع أنديتهم في الدوري، وكانت تقتصر على دخولهم كبدلاء لدقائق معدودة، فيما كانت مشاركة 8 لاعبين نادرة ولم تتجاوز دخولهم كبدلاء في مباراة أو اثنتين، فيما لم يشارك 5 لاعبين مع أنديتهم منذ بداية الموسم وتم اختيارهم في القائمة المشاركة في البطولة القارية.
تغييب عجيب
إضافة إلى ندرة الخيارات ومحدوديتها غيب المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني عددًا من السداسي الذي شارك بصفة كبيرة في منافسات الدوري، وأشرك لاعبين لم يشاركوا مع أنديتهم محليا ولم يخض بعضهم سوى دقائق معدودة مع أنديتهم خلال الجولات الـ19 الماضية التي سبقت معسكر الأخضر، مما أثر على الأداء العام للأخضر وظهر جليا ضعف حساسية المباريات على اللاعبين خلال البطولة القارية.
حراسة احتياطية
على صعيد حراسة المرمى شارك مانشيني بحارسين احتياطيين في أنديتهم، لم يشاركا مع أنديتهم إلا في مباريات لا تتجاوز المباراتين، وهما حارس الفيحاء البديل أحمد الكسار، الذي حمى عرين الأخضر وظهر مميزا في البطولة، وحارس النصر البديل راغد النجار، فيما الحارس الثالث محمد الربيعي لم يشارك مع ناديه السابق الأهلي خلال 19 جولة.
ثنائي الدفاع
في خط الدفاع يعد علي البليهي وسعود عبدالحميد اللاعبان الوحيدان اللذان يشاركان بصفة دائمة مع ناديهما الهلال، فيما مشاركات علي لاجامي مع النصر كانت متقطعة، وهو ما ينطبق على عون السلولي مع التعاون، فيما كان تواجد حسان تمبكتي ومحمد البريك مع الهلال نادرًا للغاية ولدقائق معدودة، وهو ما ينطبق على حسن كادش مع الاتحاد وناصر الدوسري مع الهلال وريان حامد مع الأهلي، فيما لم يشرك مانشيني فواز الصقور الذي شارك بشكل أساسي مع الشباب إلا في مواجهة تايلاند بعد حسم التأهل لتواجده في مركز سعود عبدالحميد.
سالم وحيدا
في الوسط كان سالم الدوسري الوحيد الذي شارك بشكل أساسي مع الهلال، فيما تنوعت مشاركة بقية اللاعبين بين النادرة والمتقطعة كبدلاء، ما عدا عيد المولد الذي شارك أساسيا مع ناديه الأخدود، وغاب عن دور المجموعات في البطولة القارية، ثم ارتكب مانشيني خطأ فادحا بإشراكه في الدقائق الأخيرة لمواجهة كوريا الجنوبية وهو الذي لم يخض تجربته الأولى مع الصقور، بينما لم يظهر عبدالإله المالكي مع ناديه الهلال إلا لدقائق لا تتجاوز العشر.
تهميش الهداف
في الهجوم غيب مانشيني أبرز هدافي الدوري السعودي المحليين فراس البريكان الذي سجل 11 هدفا مع نادييه الفتح ثم الأهلي عن التشكيلة الأساسية وجعله المهاجم رقم 3 رغم أنه أكثر جهوزية من الأساسي صالح الشهري الذي لم يشارك مع ناديه الهلال إلا في مباراة واحدة، وعبدالله رديف الذي كان بديلا في الشباب، أما الشاب طلال حاجي فلم يكن متواجدا مع الاتحاد إلا لبضع دقائق في مباراة أو مباراتين.
- 26 لاعبا ضمتهم قائمة مانشيني
- 6 لاعبين فقط شاركوا في الدوري أساسيين
- 7 لاعبين شاركوا في المنافسات بشكل متقطع
- 8 لاعبين كانت مشاركاتهم نادرة للغاية
- 5 لاعبين لم يظهروا في الدوري وضمهم مانشيني
- المدرب الإيطالي غيب عددا من اللاعبين الجاهزين
- مانشيني اعتمد على أسماء لم تشارك مع أنديتها.

MENAFN01022024000089011017ID1107800535

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث