روسيا والصين تناقشان سبل تعزيز معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية

MENAFN - Al-Borsa News) أجرت روسيا والصين، اليوم الخميس، مناقشات بشأن الأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية وتعزيز معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية – في بيان – بأن وفدين من روسيا والصين تبادلا تقييمات البلدين حول الأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية، وأشارا إلى الحاجة إلى تعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة، وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية.

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وجاء في بيان للوزارة عقب المشاورات الروسية الصينية حول الأمن البيولوجي عقدت في بكين:“تم إجراء تبادل لتقييمات التهديدات المتعلقة بالأمن البيولوجي. وتم إيلاء اهتمام خاص في هذا السياق للأنشطة العسكرية والبيولوجية للولايات المتحدة وتعزيز معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية. وتم مناقشة قضايا التعاون الثنائي في مجال الأمن البيولوجي”.

ولفتت الوزارة إلى أن اللقاء أكد على وحدة توجهات روسيا والصين تجاه مسألة الأمن البيولوجي، مضيفة:“تمت الإشارة إلى الحاجة إلى مزيد من التنسيق الوثيق والتفاعل البناء سواء على المستوى الثنائي أو في المنتديات المتعددة الأطراف ذات الصلة، وفي المقام الأول في إطار معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية والأمم المتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون”.

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