روسيا والصين تناقشان سبل تعزيز معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أجرت روسيا والصين، اليوم الخميس، مناقشات بشأن الأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية وتعزيز معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية – في بيان – بأن وفدين من روسيا والصين تبادلا تقييمات البلدين حول الأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية، وأشارا إلى الحاجة إلى تعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة، وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية.
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وجاء في بيان للوزارة عقب المشاورات الروسية الصينية حول الأمن البيولوجي عقدت في بكين:“تم إجراء تبادل لتقييمات التهديدات المتعلقة بالأمن البيولوجي. وتم إيلاء اهتمام خاص في هذا السياق للأنشطة العسكرية والبيولوجية للولايات المتحدة وتعزيز معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية. وتم مناقشة قضايا التعاون الثنائي في مجال الأمن البيولوجي”.
ولفتت الوزارة إلى أن اللقاء أكد على وحدة توجهات روسيا والصين تجاه مسألة الأمن البيولوجي، مضيفة:“تمت الإشارة إلى الحاجة إلى مزيد من التنسيق الوثيق والتفاعل البناء سواء على المستوى الثنائي أو في المنتديات المتعددة الأطراف ذات الصلة، وفي المقام الأول في إطار معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية والأمم المتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون”.
المصدر:
MENAFN01022024000202011048ID1107800533
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