أسعار الذهب تسجل أعلى تسوية في 3 أسابيع

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تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للارتفاع خلال تعاملات أولى جلسات شهر فبراير، مع استيعاب بيانات أظهرت هدوء الضغوط التضخمية في سوق العمل الأمريكي، قبل يوم من إعلان تقرير الوظائف الشهري وسط توقعات بتباطؤ وتيرة إضافة الوظائف غير الزراعية.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل -الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.2% أو 3.7 دولار عند 2071.1 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ جلسة الثاني عشر من يناير (2071.4 دولار).
بينما انخفضت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 103.11 نقطة في الساعة 09:21 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية التي صدرت الخميس، ارتفاع عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 9 آلاف طلب إلى 224 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من يناير، في مقابل توقعات انخفاضها إلى 213 ألف طلب.
ويتوقع بنك“جولدمان ساكس” بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة خلال شهر مايو بدلاً من مارس، وذلك بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” عقب انتهاء اجتماع البنك المركزي الأربعاء، والذي ثبّت خلاله تكاليف الاقتراض للمرة الرابعة على التوالي.
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