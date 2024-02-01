أسعار الذهب تسجل أعلى تسوية في 3 أسابيع

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع طلبات إعانة البطالة في أمريكا سوق دبي يربح 7 مليارات درهم ويصعد لأعلى مستوياته منذ أبريل 2015 بوتين: العالم لن يتخلص من الاعتماد على النفط والغاز قريبًا

تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للارتفاع خلال تعاملات أولى جلسات شهر فبراير، مع استيعاب بيانات أظهرت هدوء الضغوط التضخمية في سوق العمل الأمريكي، قبل يوم من إعلان تقرير الوظائف الشهري وسط توقعات بتباطؤ وتيرة إضافة الوظائف غير الزراعية.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل -الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.2% أو 3.7 دولار عند 2071.1 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ جلسة الثاني عشر من يناير (2071.4 دولار).

بينما انخفضت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 103.11 نقطة في الساعة 09:21 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية التي صدرت الخميس، ارتفاع عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 9 آلاف طلب إلى 224 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من يناير، في مقابل توقعات انخفاضها إلى 213 ألف طلب.

ويتوقع بنك“جولدمان ساكس” بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة خلال شهر مايو بدلاً من مارس، وذلك بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” عقب انتهاء اجتماع البنك المركزي الأربعاء، والذي ثبّت خلاله تكاليف الاقتراض للمرة الرابعة على التوالي.