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بوتين: العالم لن يتخلص من الاعتماد على النفط والغاز قريبًا

2/1/2024 11:18:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة ارتفاع طلبات إعانة البطالة في أمريكا سوق دبي يربح 7 مليارات درهم ويصعد لأعلى مستوياته منذ أبريل 2015 النفط يتراجع مسجلًا أدنى تسوية خلال أسبوعين.. وبرنت دون 79 دولارًا

قال الرئيس الروسي، خلال حدث، اليوم الخميس، إن“البشرية” لن تكون قادرة على الابتعاد عن استخدام النفط والغاز في المستقبل المنظور”.

وأوضح“فلاديمير بوتين” أنه مهما قيل عن الطاقة الهيدروكربونية، فإن“البشرية” لن تتمكن من تجنبها في العقود المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه“حقيقة طبية”.

وأضاف رئيس الدولة، أنه ينبغي تحسين الطاقة الهيدروكربونية من خلال إيجاد طرق لجعلها نظيفة قدر الإمكان، بحسب صحيفة“تاس” الرسمية.

واختتم“بوتين”، أنه فيما يتعلق بالحاجة إلى تطوير أشكال بديلة للطاقة، فهذا أمر ينبغي القيام به، ويجري التعامل مع ذلك في روسيا، مؤكدًا مواصلة ذلك الاتجاه دون شك.

المصدر:

MENAFN01022024000202011048ID1107800531

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