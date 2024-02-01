النفط يتراجع مسجلًا أدنى تسوية خلال أسبوعين.. وبرنت دون 79 دولارًا

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبوتين: العالم لن يتخلص من الاعتماد على النفط والغاز قريبًا نوفاك: الوضع في البحر الأحمر أثّر على تكاليف الشحن في سوق النفط “الطاقة الأمريكية”: ارتفاع رسوم شحن الوقود 20% بسبب مخاطر البحر الأحمر

تحولت أسعار العقود الآجلة للنفط للانخفاض عند تسوية تعاملات أولى جلسات شهر فبراير، بعد تقارير أفادت باتفاق على وقف إطلاق النار وتهدئة في الشرق الأوسط، الأمر الذي قد يحدّ من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي شكلت دعمًا للأسعار في الفترة الأخيرة.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل -الأكثر نشاطًا- بنسبة 2.3% بما يعادل 1.85 دولار عند 78.70 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ نهاية جلسة 19 يناير (78.08 دولار)، بعد أن لامست خلال التداولات 81.55 دولار.

فيما هبط سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 2.7% أو 2.03 دولار إلى 73.82 دولار للبرميل، وهي أدنى تسوية منذ 19 يناير (73.25 دولار)، بعد ارتفاع في وقت سابق عند 76.95 دولار.

وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط“أوبك” إن اللجنة الوزارية الرقابية المشتركة اجتمعت الخميس، وراجعت بيانات إنتاج النفط الخام لشهري نوفمبر وديسمبر 2023، ولاحظت التزام الدول، مشيرة أن الاجتماع القادم للجنة الوزارية سيتم عقده بتاريخ 3 أبريل.

ووفق بيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، انخفضت واردات الهند من النفط الروسي بنسبة 4.2% إلى 1.3 مليون برميل يومياً في يناير، في حين أظهرت بيانات أخرى من وكالة“فورتيكس” لتتبع الناقلات انخفاضاً بنسبة 9% إلى 1.2 مليون برميل يومياً خلال نفس الفترة.

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