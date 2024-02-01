النفط يتراجع مسجلًا أدنى تسوية خلال أسبوعين.. وبرنت دون 79 دولارًا

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تحولت أسعار العقود الآجلة للنفط للانخفاض عند تسوية تعاملات أولى جلسات شهر فبراير، بعد تقارير أفادت باتفاق على وقف إطلاق النار وتهدئة في الشرق الأوسط، الأمر الذي قد يحدّ من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي شكلت دعمًا للأسعار في الفترة الأخيرة.
وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل -الأكثر نشاطًا- بنسبة 2.3% بما يعادل 1.85 دولار عند 78.70 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ نهاية جلسة 19 يناير (78.08 دولار)، بعد أن لامست خلال التداولات 81.55 دولار.
فيما هبط سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 2.7% أو 2.03 دولار إلى 73.82 دولار للبرميل، وهي أدنى تسوية منذ 19 يناير (73.25 دولار)، بعد ارتفاع في وقت سابق عند 76.95 دولار.
وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط“أوبك” إن اللجنة الوزارية الرقابية المشتركة اجتمعت الخميس، وراجعت بيانات إنتاج النفط الخام لشهري نوفمبر وديسمبر 2023، ولاحظت التزام الدول، مشيرة أن الاجتماع القادم للجنة الوزارية سيتم عقده بتاريخ 3 أبريل.
ووفق بيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، انخفضت واردات الهند من النفط الروسي بنسبة 4.2% إلى 1.3 مليون برميل يومياً في يناير، في حين أظهرت بيانات أخرى من وكالة“فورتيكس” لتتبع الناقلات انخفاضاً بنسبة 9% إلى 1.2 مليون برميل يومياً خلال نفس الفترة.
المصدر:
MENAFN01022024000202011048ID1107800530
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