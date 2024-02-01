سوق دبي يربح 7 مليارات درهم ويصعد لأعلى مستوياته منذ أبريل 2015

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات، اليوم الخميس، وربح رأسماله السوقي ما يناهز 7 مليارات درهم مدعوما بمكاسب أسهم البنوك والعقار القيادية.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد وصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في دبي وأبوظبي إلى 3.615 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.896 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و718.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
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واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.03 مليار درهم في سوق أبوظبي و390.8 درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 272.5 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 21.2 ألف صفقة.
وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.23% أوما يعادل أكثر من 51.3 ليغلق عند 4220.35 نقطة ليسجل بذلك أعلى مستوياته منذ ابريل 2015.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي“فادكس 15” مع نهاية تداولات اليوم عند مستوى 9289.74 نقطة، بينما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” عند مستوى 9469.82 نقطة.
المصدر:
MENAFN01022024000202011048ID1107800529
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