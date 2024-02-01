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سوق دبي يربح 7 مليارات درهم ويصعد لأعلى مستوياته منذ أبريل 2015

2/1/2024 11:18:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات، اليوم الخميس، وربح رأسماله السوقي ما يناهز 7 مليارات درهم مدعوما بمكاسب أسهم البنوك والعقار القيادية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد وصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في دبي وأبوظبي إلى 3.615 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.896 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و718.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

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واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.03 مليار درهم في سوق أبوظبي و390.8 درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 272.5 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 21.2 ألف صفقة.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.23% أوما يعادل أكثر من 51.3 ليغلق عند 4220.35 نقطة ليسجل بذلك أعلى مستوياته منذ ابريل 2015.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي“فادكس 15” مع نهاية تداولات اليوم عند مستوى 9289.74 نقطة، بينما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” عند مستوى 9469.82 نقطة.

المصدر:

MENAFN01022024000202011048ID1107800529

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