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ارتفاع طلبات إعانة البطالة في أمريكا

2/1/2024 11:18:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع عدد طالبي إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما يؤشر على ضعف سوق العمل في نهاية شهر يناير الماضي.

وبلغت طلبات إعانة البطالة الجديدة الأسبوع الماضي 224 ألف طلب، وفقاً لبيانات وزارة العمل الأمريكية. وكان توقعات الاقتصاديين تشير إلى زيادة 213 ألف طلب جديد، وذلك بعد أن سجلت 215 ألفاً الأسبوع ما قبل الأخير من شهر يناير.

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وسجل متوسط طلبات إعانة البطالة خلال الأسابيع الأربعة من شهر يناير 207.75 ألف، بعد أن سجل في الفترة السابقة 202.25.

المصدر:

MENAFN01022024000202011048ID1107800528

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