ارتفاع طلبات إعانة البطالة في أمريكا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع عدد طالبي إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما يؤشر على ضعف سوق العمل في نهاية شهر يناير الماضي.
وبلغت طلبات إعانة البطالة الجديدة الأسبوع الماضي 224 ألف طلب، وفقاً لبيانات وزارة العمل الأمريكية. وكان توقعات الاقتصاديين تشير إلى زيادة 213 ألف طلب جديد، وذلك بعد أن سجلت 215 ألفاً الأسبوع ما قبل الأخير من شهر يناير.
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وسجل متوسط طلبات إعانة البطالة خلال الأسابيع الأربعة من شهر يناير 207.75 ألف، بعد أن سجل في الفترة السابقة 202.25.
المصدر:
MENAFN01022024000202011048ID1107800528
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