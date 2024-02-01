مشاركة برازيلية تقودها الغرفة العربية في معرض Gulfood

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Isaura Daniel
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ساو باولو – تنظم الغرفة التجارية العربية البرازيلية مشاركة شركات برازيليا في النسخة الثانية لأكبر معرض للمواد الغذائية والمشروبات في الشرق الأوسط Gulfood 2024، الذي سيقام في الفترة من 19 – 23 شباط/فبراير في دبي، الامارات العربية المتحدة. وقد تمكنت مجموعة مؤلفة من 6 شركات من حجز مكان لها لحضور هذا المعرض رفقة الغرفة التجارية العربية البرازيلية، والجدير بالذكر بأنه لا تزال هناك مساحات متوفرة لانضمام شركات أخرى مهتمة في التصدير.
وفي لقاء تحضيري عقد عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الثلاثاء 31 كانون الأول/يناير، تم فيه عرض معلومات حول سوق المواد الغذائية في الامارات العربية المتحدة ومَهَمَة المشاركة التي تقودها الغرفة العربية البرازيلية. قال الرئيس التنفيذي والأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية، تامر منصور، (في الصورة أعلاه):“إنه معرض جذاب ومتنوع جداً، حيث إن هذا المعرض يشهد البحث ليس فقط عن السلع وإنما عن المنتجات ذات القيمة المضافة العالية كذلك، وهذا ما تتضمنه رؤية الغرفة استراتيجيتها”.
ماركوس فينيسيوس يقدم عرضاً عن السوق
وقام مدير قسم معلومات السوق، ماركوس فينيسيوس، بتقديم عرض سلط فيه الضوء على الفرص المتوفرة في الإمارات العربية المتحدة في قطاع الأغذية. حيث أوضح أن أكثر من نصف المواد الغذائية المستهلكة في هذا البلد العربي والتي بلغ إجمالي قيمتها 30.29 مليار دولار في العام الماضي هي مواد غذائية مستوردة. ومن المتوقع أن يزداد هذا الاستهلاك ليصل إلى إجمالي 30.58 مليار دولار هذا العام، و30.94 مليار في العام 2025.
موضحاً قام فينيسيوس بتسليط الضوء على بعض القنوات الرئيسية لتوزيع الغذاء على العامة في الإمارات العربية المتحدة. ومن ضمن سلسلة محلات السوبرماركت والتجزئة في هذا القطاع تتوجد الكارفور، Emke Group (مجموعة اللولو هايبرماركت) و Nesto Group. وهناك سوبرماركت مثل المايا، ومحلات السنتر بوينت و Choithrams. كما يشهد التسوق الالكتروني نمواً حيث تتواجد شركات كأمازون ونمشي وشرف دي جي في المنطقة.
وإلى جانب المشاركة في معرض Gulfood والترويج لحضور الشركات البرازيلية كشركات عارضة، تقوم الغرفة التجارية العربية البرازيلية بفعاليات متعلقة بمشروع“الحلال في البرازيل”. وهي مبادرة تقوم بها بالشراكة مع الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil، بهدف تعزيز حضور البرازيل العالمي كمورد للمنتجات الحلال. والتركيز هنا هو على تحفيز تصدير المواد الغذائية ذات القيمة المضافة.
سيلفانا غوميس تفند الفعاليات التي ستتم خلال المعرض
وكجزء من المشروع، سيتم الترويج خلال فترة المعرض لأجندة تتعلق بتقديم التجارب المباشرة للجمهور، وحضور مؤثرين وصانعي القرار في مجال الأغذية الحلال في البرازيل. قامت مديرة التسويق والمحتوى في الغرفة العربية، سيلفانا غوميس، بتقديم عرض عن الفعاليات المخطط لها في هذا المعرض. فالشيف البرازيلي إيان بايكوكتشي سيتواجد في الامارات العربية المتحدة وسيكون نجم تحضير الأطباق الشهية مستخدماً منتجات الحلال البرازيلية. فبتاريخ 19 فبراير، سيقوم بتقديم عرض للطهي، حيث سيحضر وصفات مستخدماً البيض والدجاج الحلال في جناح الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني ABPA خلال معرض Gulfood. أما بتاريخ 20 فبراير، سيقام عرض Top Table، حيث سيقدم بايوتشي درساً رئيسياً رائعاً في علوم الطهي، عرضاً مفتوحاً لجمهور المعرض، سيتبعه تذوق للأطباق من قبل بعض المدعوين. وتؤكد غوميس:” ننوي دعوة مؤثرين حيث سيشهدون على جودة المنتج الحلال البرازيلي”
أما يوم 21 فبراير، فسيشهد ما يسمى بـ 4 Hands Dinner، وهو عشاء للمدعوين إلى بيسترو الفنون في دبي، حيث سيتمكن الحضور في المطعم من طلب قائمة طعام من تقديم اثنان من الطهاة أحدهما برازيلي والآخر عربي، وستتعد كل الاطباق بمكونات حلال. وفي الـ 22 من فبراير، سيتم تقديم عرض آخر للطهي مع الشيف Baiocchi – بيوتشي، لأطباق من لحوم البقر الحلال، وذلك في جناح الاتحاد البرازيلي للصناعات المصدرة للحوم ABIEC في معرض Gulfood. وفي مساء ذات اليوم سيقدم عرض بعنوان“مشاوي الحلال البرازيلية”، وهو مخصص للصحفيين ومتسوقي المنتجات الحلال، حيث سيقام في فندق كونراد Conrad.
فيرونيكا ساليس تحدثت عن مساحة المعرض
وفقاً لمنسقة الفعاليات في الغرفة العربية فيرونيكا ساليس، تقوم الغرفة بتنظيم المشاركة البرازيلية في معرض Gulfood ضمن جناحين، إحداهما في Concourse 1 والآخر في القاعة الثالثة – Hall 3، في جناح الللحوم والدواجن. أم الشركات التي أكدت مشاركتها مع الغرفة في معرض Gulfood هي: Golden Agri Resources و Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista (Camap) و Stefenoni وند الشبا و Agrícola Ferrari وArbaza، حيث سيكون لبعضها أكثر من مساحة منفردة للعرض.
كما أوضحت مديرة التسويق سيلفانا غوميز أن هذا اللقاء عبر تقنية الاتصال المرئي يعتبر فرصة ليعرض على هذه الشركات الخدمات الرئيسية التي تقدمها الغرفة التجارية العربية البرازيلية، والتي ستنفذها الغرفة خلال العام 2024. وبالإضافة لمشاركتها في معرض Gulfood، ستنظم الغرفة العربية البرازيلية العديد من الفعاليات خلال هذا العام، انطلاقاً من فعاليات مشروع“الحلال في البرازيل”، والتي تتضمن الحملات الترويجية في ريو غراندي دو سول وبارانا وبيرنامبوكو، والمشاركة العربية في معرض APAS، بالإضافة لبعثة يقودها قسم أو مختبرالابتكار في الغرفة العربية CCAB Lab.
للانضمام لبعثة الغرفة التجارية العربية البرازيلية والمشاركة كشركات عارضة في معرض Gulfood، يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني ... أو من خلال الهاتف رقم +55 (11) 3145 3200.
ماركوس كارييري/ANBA
ماركوس كارييري/ANBA
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