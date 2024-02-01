مشاركة برازيلية تقودها الغرفة العربية في معرض Gulfood

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – تنظم الغرفة التجارية العربية البرازيلية مشاركة شركات برازيليا في النسخة الثانية لأكبر معرض للمواد الغذائية والمشروبات في الشرق الأوسط Gulfood 2024، الذي سيقام في الفترة من 19 – 23 شباط/فبراير في دبي، الامارات العربية المتحدة. وقد تمكنت مجموعة مؤلفة من 6 شركات من حجز مكان لها لحضور هذا المعرض رفقة الغرفة التجارية العربية البرازيلية، والجدير بالذكر بأنه لا تزال هناك مساحات متوفرة لانضمام شركات أخرى مهتمة في التصدير.

وفي لقاء تحضيري عقد عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الثلاثاء 31 كانون الأول/يناير، تم فيه عرض معلومات حول سوق المواد الغذائية في الامارات العربية المتحدة ومَهَمَة المشاركة التي تقودها الغرفة العربية البرازيلية. قال الرئيس التنفيذي والأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية، تامر منصور، (في الصورة أعلاه):“إنه معرض جذاب ومتنوع جداً، حيث إن هذا المعرض يشهد البحث ليس فقط عن السلع وإنما عن المنتجات ذات القيمة المضافة العالية كذلك، وهذا ما تتضمنه رؤية الغرفة استراتيجيتها”.

ماركوس فينيسيوس يقدم عرضاً عن السوق

وقام مدير قسم معلومات السوق، ماركوس فينيسيوس، بتقديم عرض سلط فيه الضوء على الفرص المتوفرة في الإمارات العربية المتحدة في قطاع الأغذية. حيث أوضح أن أكثر من نصف المواد الغذائية المستهلكة في هذا البلد العربي والتي بلغ إجمالي قيمتها 30.29 مليار دولار في العام الماضي هي مواد غذائية مستوردة. ومن المتوقع أن يزداد هذا الاستهلاك ليصل إلى إجمالي 30.58 مليار دولار هذا العام، و30.94 مليار في العام 2025.

موضحاً قام فينيسيوس بتسليط الضوء على بعض القنوات الرئيسية لتوزيع الغذاء على العامة في الإمارات العربية المتحدة. ومن ضمن سلسلة محلات السوبرماركت والتجزئة في هذا القطاع تتوجد الكارفور، Emke Group (مجموعة اللولو هايبرماركت) و Nesto Group. وهناك سوبرماركت مثل المايا، ومحلات السنتر بوينت و Choithrams. كما يشهد التسوق الالكتروني نمواً حيث تتواجد شركات كأمازون ونمشي وشرف دي جي في المنطقة.

وإلى جانب المشاركة في معرض Gulfood والترويج لحضور الشركات البرازيلية كشركات عارضة، تقوم الغرفة التجارية العربية البرازيلية بفعاليات متعلقة بمشروع“الحلال في البرازيل”. وهي مبادرة تقوم بها بالشراكة مع الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil، بهدف تعزيز حضور البرازيل العالمي كمورد للمنتجات الحلال. والتركيز هنا هو على تحفيز تصدير المواد الغذائية ذات القيمة المضافة.

سيلفانا غوميس تفند الفعاليات التي ستتم خلال المعرض

وكجزء من المشروع، سيتم الترويج خلال فترة المعرض لأجندة تتعلق بتقديم التجارب المباشرة للجمهور، وحضور مؤثرين وصانعي القرار في مجال الأغذية الحلال في البرازيل. قامت مديرة التسويق والمحتوى في الغرفة العربية، سيلفانا غوميس، بتقديم عرض عن الفعاليات المخطط لها في هذا المعرض. فالشيف البرازيلي إيان بايكوكتشي سيتواجد في الامارات العربية المتحدة وسيكون نجم تحضير الأطباق الشهية مستخدماً منتجات الحلال البرازيلية. فبتاريخ 19 فبراير، سيقوم بتقديم عرض للطهي، حيث سيحضر وصفات مستخدماً البيض والدجاج الحلال في جناح الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني ABPA خلال معرض Gulfood. أما بتاريخ 20 فبراير، سيقام عرض Top Table، حيث سيقدم بايوتشي درساً رئيسياً رائعاً في علوم الطهي، عرضاً مفتوحاً لجمهور المعرض، سيتبعه تذوق للأطباق من قبل بعض المدعوين. وتؤكد غوميس:” ننوي دعوة مؤثرين حيث سيشهدون على جودة المنتج الحلال البرازيلي”

أما يوم 21 فبراير، فسيشهد ما يسمى بـ 4 Hands Dinner، وهو عشاء للمدعوين إلى بيسترو الفنون في دبي، حيث سيتمكن الحضور في المطعم من طلب قائمة طعام من تقديم اثنان من الطهاة أحدهما برازيلي والآخر عربي، وستتعد كل الاطباق بمكونات حلال. وفي الـ 22 من فبراير، سيتم تقديم عرض آخر للطهي مع الشيف Baiocchi – بيوتشي، لأطباق من لحوم البقر الحلال، وذلك في جناح الاتحاد البرازيلي للصناعات المصدرة للحوم ABIEC في معرض Gulfood. وفي مساء ذات اليوم سيقدم عرض بعنوان“مشاوي الحلال البرازيلية”، وهو مخصص للصحفيين ومتسوقي المنتجات الحلال، حيث سيقام في فندق كونراد Conrad.

فيرونيكا ساليس تحدثت عن مساحة المعرض

وفقاً لمنسقة الفعاليات في الغرفة العربية فيرونيكا ساليس، تقوم الغرفة بتنظيم المشاركة البرازيلية في معرض Gulfood ضمن جناحين، إحداهما في Concourse 1 والآخر في القاعة الثالثة – Hall 3، في جناح الللحوم والدواجن. أم الشركات التي أكدت مشاركتها مع الغرفة في معرض Gulfood هي: Golden Agri Resources و Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista (Camap) و Stefenoni وند الشبا و Agrícola Ferrari وArbaza، حيث سيكون لبعضها أكثر من مساحة منفردة للعرض.

كما أوضحت مديرة التسويق سيلفانا غوميز أن هذا اللقاء عبر تقنية الاتصال المرئي يعتبر فرصة ليعرض على هذه الشركات الخدمات الرئيسية التي تقدمها الغرفة التجارية العربية البرازيلية، والتي ستنفذها الغرفة خلال العام 2024. وبالإضافة لمشاركتها في معرض Gulfood، ستنظم الغرفة العربية البرازيلية العديد من الفعاليات خلال هذا العام، انطلاقاً من فعاليات مشروع“الحلال في البرازيل”، والتي تتضمن الحملات الترويجية في ريو غراندي دو سول وبارانا وبيرنامبوكو، والمشاركة العربية في معرض APAS، بالإضافة لبعثة يقودها قسم أو مختبرالابتكار في الغرفة العربية CCAB Lab.

للانضمام لبعثة الغرفة التجارية العربية البرازيلية والمشاركة كشركات عارضة في معرض Gulfood، يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني ... أو من خلال الهاتف رقم +55 (11) 3145 3200.





ماركوس كارييري/ANBA ماركوس كارييري/ANBA