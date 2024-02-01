صادرات الفاكهة البرازيلية تسجل رقماً قياسياً

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – سجلت صادرات الفاكهة البرازيلية رقماً قياسياً في العام 2023، وهي فترة شهدت كذلك نمو الصادرات بشكل عام إلى الدول العربية. ووفقاً للبيانات التي نشرها الاتحاد البرازيلي لمنتجي الفاكهة ومشتقاتها (Abrafrutas)، فإن البرازيل قد صدرت منتجات بقيمة 1.2 مليار دولار في العام 2023، وهو ارتفاع بنسبة 26.7% بالمقارنة مع العام 2022. من ناحية الكمية فقد تم تصدير 1.085 مليون طن، وهي زيادة بنسبة 6% بالمقارنة مع العام 2022 (صورة توضيحية أعلاه لفاكهة المنغا التي تنتجها البرازيل).

وقد أظهرت البيانات التي جمعتها إدارة معلومات السوق (Market Intelligence Department) التابعة للغرفة التجارية العربية البرازيلية، بأن صادرات الفاكهة إلى الدول العربية قد بلغت 17.5 مليون دولار أمريكي في العام 2023، وهو ارتفاع بنسبة 36% بالمقارنة مع العام 2022، وبحجم 11.7 طن أي زيادة بنسبة 95.3%. إلا أن الميزان التجاري للقطاع مع الدول العربية قد شهد عجزاً، حيث استوردت البرازيل 28.6 مليون دولار من الفاكهة، مع توسع بنسبة 106.5٪ بإجمالي 32.9 ألف طن، بزيادة قدرها 104.7٪. وبلغ عجز القطاع 11.1 مليون دولار أمريكي. حيث تستورد البرازيل بشكل رئيسي الفواكه المجمدة والحمضيات من الدول العربية.

ووفقاً لبيانات الاتحاد البرازيلي لمنتجي ومصدري الفاكهة ومشتقاتها، فقد تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية المستوردة للفاكهة البرازيلية، بإجمالي 11.5 مليون دولار أمريكي، و7.42 ألف طن. حيث تصدر البطيخ الاخضر والأصفر قائمة صادرات الفاكهة إلى الإمارات. كما كان البطيخ ثاني أكثر فاكهة صدرتها البرازيل العام الماضي، بإجمالي 228 ألف طن وبقيمة 189 مليون دولار أمريكي. أما المنغا فقد تصدرت قائمة المبيعات البرازيلية الخارجية بـ 266 ألف طن، بزيادة بنسبة 15% بالمقارنة مع العام 2022، وبإجمالي عائدات 312 مليون دولار أمريكي، وهو ارتفاع بنسبة 51.5% بالمقارنة مع العام 2022.

وأكد رئيس الاتحاد غيليرمي كويليو لوكالة الأنباء العربية البرازيلية بأن آداء القطاع في العام 2023 يعزى إلى جودة الفاكهة البرازيلية، وممارسات الانتاج المستدامة، وعمل مؤسسة ترويج الفاكهة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التنوع الجغرافي للبرازيل، والذي يسمح بزراعة المحاصيل المختلفة ويخفف من تأثير الظروف الجوية السيئة. ويشكل كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وجهات التصدير الرئيسية، لكن يقول كويليو إن الاتحاد البرازيلي لمنتجي ومصدري الفاكهة قد سعى إلى توسيع الصادرات إلى الهند والصين والشرق الأوسط.

ويقول كويليو:“تلعب الدول العربية دوراً مهماً في صادراتنا من الفاكهة. حيث كانت مصرعلى وجه الخصوص شريكاً هاماً. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ولبنان اهتماما متزايداً بثمارنا. نحن ندرك المنافسة الشرسة، ولكن جودة وتنوع منتجاتنا تسمح لنا بالعمل في قطاعات مختلفة من السوق”.

ويؤكد كويليو كذلك أن Abrafrutas ملتزم بتعزيز العلاقات مع الدول العربية، ويعتقد أن التحدي الرئيسي في هذا القطاع لا يزال في الخدمات اللوجستية. فيضيف:“إن زيادة القدرة التنافسية للفواكه البرازيلية فيما يتعلق بالمنافسين لدينا في الصادرات إلى الدول العربية تنطوي بالضرورة على تحسين الخدمات اللوجستية، ولكن من الضروري التأكيد على أننا تقدمنا بتقنيات جديدة، مما قلل من وقت السفر إلى هذه المناطق”. ووفقاً له فإن جزءاً من الجهود المبذولة لزيادة القدرة التنافسية يكمن في الاستخدام المكثف للتكنولوجيا واستخدام طرق بديلة للتصدير.





الشركة البرازيلية للبحوث الزراعية