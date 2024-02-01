«دبي للتحكيم الدولي» يطلق دبلوماً مهنياً لدعم تطوير المواهب

احتفل مركز دبي للتحكيم الدولي بإنجازات الدفعة الأولى من خريجي دبلومه المهني في التحكيم الدولي، معلناً في الوقت نفسه عن الإطلاق الرسمي للدبلوم عقب نجاح الإطلاق التجريبي عام 2023.

واحتفت المناسبة بجهود وتفاني المشاركين الذين أكملوا تدريب التحكيم المكون من ثلاث مراحل في المركز. يعد هذا الإنجاز معياراً في المجال ويظهر التزام المركز برعاية أعلى معايير الاحترافية في التحكيم.

ويمثل إطلاق الدبلوم المهني في التحكيم الدولي فصلاً جديداً في المبادرات التعليمية للمركز. تم تصميم هذا البرنامج ليشكل رحلة تعليمية مصممة تشمل ثلاث مراحل تطور خبرة المشاركين تدريجياً من المفاهيم الأساسية إلى الممارسات المتقدمة في التحكيم.

ويتاح البرنامج لمجموعة واسعة من المحترفين، ويمكن معرفة تفاصيل البرنامج من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز

دور حيوي

وقال أحمد سعيد باليوحة، نائب رئيس مجلس إدارة المركز: ((نهنئ خريجينا الأوائل على إنجازهم ونثمن التزامهم طوال برنامج التدريب الخاص بنا. يسلط نجاح هذا البرنامج الضوء على الدور الحيوي للتحكيم في ضمان الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة التجارية. في مركز دبي للتحكيم الدولي ترتكز رؤيتنا الاستراتيجية على التزامنا بتطوير مواهب التحكيم الإقليمية والعالمية)).

ويمثل إطلاق الدبلوم المهني في التحكيم الدولي خطوة كبيرة إلى الأمام في المبادرات التعليمية لمركز دبي للتحكيم الدولي ويعكس التزام المركز بدعم التحكيم، مؤكداً دوره في تشكيل مستقبل تسوية النزاعات الدولية.