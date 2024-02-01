رئيس «أو.إم.في» التنفيذي: محادثات مع «أدنوك» بشأن دمج وحدتي الكيماويات

قال الرئيس التنفيذي لشركة ((أو.إم.في)) اليوم الخميس: إن مجموعة الطاقة النمساوية تواصل التفاوض مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بشأن اندماج محتمل لشركتي البتروكيماويات التابعتين بورياليس وبروج.

وقال الرئيس التنفيذي ألفريد شتيرن: ((ما زالت مفاوضاتنا مستمرة ومفتوحة مع أدنوك بشأن دمج وحدتي الكيماويات))، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

أوردت رويترز الأسبوع الماضي أنه لا تزال هناك شروط في الصفقة لم يتم الاتفاق بشأنها بعد.

وقال شتيرن: إن الشركة التي ستنشأ عن الاندماج يجب أن تتساوى حصتا ملكية ((أو.إم.في)) وأدنوك فيها، ويتعين إدراجها في البورصة.

وأضاف ((حصتان متساويتان وحقوق متساوية وسيطرة مشتركة)) وبروج مدرجة في أبوظبي.

ومن شأن الصفقة تأسيس مجموعة عالمية رائدة في قطاع الكيماويات بإجمالي مبيعات سنوية يزيد على 20 مليار دولار.

وقال شتيرن: ((ستكون هذه خطوة لا يمكننا اتخاذها بمفردنا)).