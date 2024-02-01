رئيس «أو.إم.في» التنفيذي: محادثات مع «أدنوك» بشأن دمج وحدتي الكيماويات

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الرئيس التنفيذي لشركة ((أو.إم.في)) اليوم الخميس: إن مجموعة الطاقة النمساوية تواصل التفاوض مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بشأن اندماج محتمل لشركتي البتروكيماويات التابعتين بورياليس وبروج.
وقال الرئيس التنفيذي ألفريد شتيرن: ((ما زالت مفاوضاتنا مستمرة ومفتوحة مع أدنوك بشأن دمج وحدتي الكيماويات))، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
أوردت رويترز الأسبوع الماضي أنه لا تزال هناك شروط في الصفقة لم يتم الاتفاق بشأنها بعد.
وقال شتيرن: إن الشركة التي ستنشأ عن الاندماج يجب أن تتساوى حصتا ملكية ((أو.إم.في)) وأدنوك فيها، ويتعين إدراجها في البورصة.
وأضاف ((حصتان متساويتان وحقوق متساوية وسيطرة مشتركة)) وبروج مدرجة في أبوظبي.
ومن شأن الصفقة تأسيس مجموعة عالمية رائدة في قطاع الكيماويات بإجمالي مبيعات سنوية يزيد على 20 مليار دولار.
وقال شتيرن: ((ستكون هذه خطوة لا يمكننا اتخاذها بمفردنا)).
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