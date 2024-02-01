غرفة الفجيرة وكليات التقنية تبحثان التنسيق لتدريب الخريجين لدخول سوق العمل

أكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حرص الغرفة على التواصل مع كليات التقنية العليا، ومؤسسات التعليم العالي في الفجيرة، بشأن التنسيق لتدريب الخريجين من الجنسين الراغبين الدخول في سوق العمل، وإتاحة الفرص لهم، للمشاركة والحضور في الدورات وورش العمل المتخصصة للمنتسبين للغرفة، ما يؤهلهم لتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة، وإدارتها بكفاءة عالية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر الغرفة الدكتور عبد الله السويجي، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا بالفجيرة، وتم خلال اللقاء نقاش مستفيض حول مواضيع تخص دعم رواد ورائدات الأعمال والطلاب والطالبات بكليات التقنية والجامعات لدخول سوق العمل والتجارة، وتوفير الفرص المتاحة، لتمكنيهم من إنشاء المشاريع الاستثمارية.

وتطرق اللقاء لأهمية نشر ثقافة الأعمال بين أوساط الطلبة والطالبات، ومساهمة كليات التقنية في تقديم البرامج والدورات التدريبية لرواد ورائدات الأعمال المنتسبين للغرفة والتعاون مع الغرفة في هذا المجال، وفتح آفاق جديدة للمشاركة في المعارض الاستهلاكية والمتخصصة، التي تنظمها الغرفة، ما يسهم في إجراء لقاءات مع أصحاب الأعمال والشركات للخروج بأفكار تسهم في دعم وتمكين رواد الأعمال من تأسيس مشاريعهم، والدخول في الأسواق بكفاءة عالية.

تجدر الإشارة إلى أن الغرفة وكليات التقنية العليا بالفجيرة كانا دشنا ((منصة جيل المستقبل)) في معرض جيتكس للتقنية 2021، لتسهم المنصة في تخريج رواد أعمال برؤى متطورة تلبي احتياجات المستقبل واستجابة لمبادرة تحويل مؤسسات التعليم العالي إلى حاضنات أعمال تسمح للطلبة والخريجين بممارسة النشاط الاقتصادي والإبداعي.