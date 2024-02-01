وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة لـ «وام» قيادة الإمارات حاسمة للتوصل لتوافق في اجتماعات التجارة العالمية

أكدت شيانا منديز وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة، أن قيادة دولة الإمارات للاجتماع الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية، والذي يُعقد خلال فبراير الجاري، ستكون حاسمة لأعضاء المنظمة، للوصول إلى توافق بشأن قضايا جوهرية، مثل التغييرات التي بدأت في الاجتماع الوزاري السابق، مشيرة إلى مواضيع حاسمة أخرى، مثل إصلاحات منظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات الجديدة وإصلاحات الزراعة.

وقالت شيانا منديز، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات ((وام)): تتطلع إسبانيا لأن تتناول الدورة الحالية للاجتماعات الوزارية، التحديات المقبلة لتراجع العولمة، وتأثيراته في سلاسل الإمداد العالمية، حيث إن ((التحديات الرئيسة التي قد نضطر لمواجهتها في هذا العالم المتغير، هي المخاطر المرتبطة بتراجع العولمة، وتأثيره في سلاسل الإمداد، ما قد يؤدي لتقليل الترابط والتكامل بين الدول، وظهور السياسات التي تقيد التجارة الدولية.

وحول العلاقات التجارية الإماراتية الإسبانية قالت: "بالنسبة للعلاقات التجارية الإسبانية - الإماراتية، كما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يتطلع لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع منظمات إقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي، الذي تنتمي إليه دولة الإمارات، وستكون إسبانيا منفتحة لمناقشة مختلف الخيارات، ضمن إطار الاتحاد الأوروبي)).

وأشارت شيانا منديز، إلى أن التوصل إلى اتفاق بين جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية للسماح بإعادة تأسيس نظام فض المنازعات، هو الأولوية لدى إسبانيا، إضافة إلى أنه بوصفنا بلداً له تقاليد طويلة في مجال الصيد، فإن إحدى أولوياتنا العليا، هي الحفاظ على موارد الصيد البحري، ونحن نحتفظ بتوقعات كبيرة لتحقيق المرحلة الثانية من اتفاقية الصيد.

ولفتت إلى أنه يجب على أعضاء منظمة التجارة العالمية أن يتمكنوا من التعامل مع قضايا الأمن الغذائي، والمواصلة في العمل على إصلاحات الزراعة، لتحقيق نتائج جوهرية في الاجتماع القادم.

وشددت الوزيرة على أنها كعضو نشط في الاتحاد الأوروبي، ستنسق إسبانيا مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، للتحدث بصوت واحد نيابة عن الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الوزاري.

وقالت: الاجتماع الوزاري مهم للتعامل مع تحديات مثل اضطراب سلاسل الإمداد، والتضخم، والحمائية، وتغير المناخ، وسيستكشف الاجتماع أيضاً وسائل لتعزيز الاستثمارات في تقنيات التجارة من أجل سلاسل إمداد مستدامة ومتينة، مشيرة إلى أن جميع هذه النقاط في جدول الأعمال ذات صلة بأعضاء منظمة التجارة العالمية.

وأشارت إلى أنه نظراً للرابط بين التجارة والسياسات الصناعية وتحديات تغير المناخ.. أقترح التعامل معها من خلال التعددية.

وقالت منديز إن هذا سيكون مفيداً للتجارة والبيئة، وللبلدان النامية والمتقدمة، وخاصة الأكثر ضعفاً والمتأثرة بتغير المناخ.

ودعت الوزيرة الإسبانية إلى تحديث بعض جوانب منظمة التجارة العالمية، التي ستعيد لها دوراً، كمنتدى لمناقشة سياسات التجارة ذات الصلة، حيث سيتيح هذا لمنظمة التجارة العالمية استعادة الدور الذي لعبته في حوكمة التجارة العالمية.