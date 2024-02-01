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«إيسلر» أحدث صندوق تحوط يتوسع في دبي

2/1/2024 9:18:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستعد ((إيسلر كابيتال)) لفتح مكتب لها في دبي، لتنضم بذلك إلى سلسلة من نظرائها العالميين الذين ينمون أعمالهم في دبي، المركز الناشئ لصناديق التحوط.

وتعمل شركة الاستثمار التي يقع مقرها في لندن على عملية التأسيس والحصول على الموافقة التنظيمية في دبي، وفقاً لمصادر مطلعة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.

ويبحث صندوق التحوط متعدد الاستراتيجيات الذي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار عن مساحة مكتبية يمكن أن تستوعب نحو 30 شخصاً، ويهدف إلى أن يبدأ موظفوه العمل بحلول الربع الثالث من العام الجاري. وبذلك ينضم إيسلر إلى صندوقي التحوط ((ميلينيوم مانجمنت)) و((بريفان هوارد)) لإدارة الأصول اللذين افتتحا مكاتب جديدة أخيراً، حيث تجذب دبي بضرائبها المنخفضة ومنطقتها الزمنية المريحة شركات عدة. وقال مسؤول تنفيذي العام الماضي إن مركز دبي المالي العالمي يجري محادثات مع أكثر من 50 صندوق تحوط بشأن إنشاء عمليات في الإمارة.

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