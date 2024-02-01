بحث زيادة مشاركة إيطاليا بـ«الساعات والمجوهرات»

بحث مركز إكسبو الشارقة مع مجموعة ارتكس أحد مؤسسي المجلس الدولي للحرف اليدوية في إيطاليا والمنظمة للجناح الإيطالي المشارك في فعاليات الدورة الـ 53 من ((معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات))، سبل تعزيز العمل المشترك لاستقطاب المزيد من العارضين الإيطاليين في الدورات المقبلة للمعرض، وزيادة مشاركات الجناح إلى أكثر من 60 شركة، إلى جانب توسيع مشاركة مجتمع الأعمال بالشارقة في المعارض التي تقام في إيطاليا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وساورو سيرفادي مدير الاتصال الدولي في مجموعة ارتكس، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.