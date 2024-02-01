«جلوبال كونستراكشن مونيتور»: مؤشرات عقارات الإمارات إيجابية في 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد تقرير ((جلوبال كونستراكشن مونيتور))، الصادر عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين ((آر آي سي إس))، أن مؤشرات النشاط العقاري في الإمارات لـ 2024، تبقى إيجابية بشكل عام. كما تظل توقعات الاثني عشر شهراً المقبلة للقطاع مرنة في جميع المجالات.
وكشف التقرير أن نشاط البناء في الإمارات سجل نتيجة +23% لمؤشر نشاط البناء الرئيس في الربع الرابع من عام 2023.
وبالنظر إلى المستقبل، يثبت قطاع البناء في الإمارات مرونته في مواجهة العديد من الرياح المعاكسة الإقليمية والعالمية، التي تؤثر في الثقة، حيث أثبتت مشاريع البنية التحتية، أنها الأكثر مرونة. كما تظل توقعات الاثني عشر شهراً مرنة في جميع المجالات، ما يرسم صورة للتفاؤل بالمستقبل.
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