«جلوبال كونستراكشن مونيتور»: مؤشرات عقارات الإمارات إيجابية في 2024

أكد تقرير ((جلوبال كونستراكشن مونيتور))، الصادر عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين ((آر آي سي إس))، أن مؤشرات النشاط العقاري في الإمارات لـ 2024، تبقى إيجابية بشكل عام. كما تظل توقعات الاثني عشر شهراً المقبلة للقطاع مرنة في جميع المجالات.

وكشف التقرير أن نشاط البناء في الإمارات سجل نتيجة +23% لمؤشر نشاط البناء الرئيس في الربع الرابع من عام 2023.

وبالنظر إلى المستقبل، يثبت قطاع البناء في الإمارات مرونته في مواجهة العديد من الرياح المعاكسة الإقليمية والعالمية، التي تؤثر في الثقة، حيث أثبتت مشاريع البنية التحتية، أنها الأكثر مرونة. كما تظل توقعات الاثني عشر شهراً مرنة في جميع المجالات، ما يرسم صورة للتفاؤل بالمستقبل.