ريال مدريد يستعيد الصدارة بثنائية خوسيلو في خيتافي

سجل المهاجم الإسباني خوسيلو هدفين ليمنح ريال مدريد الفوز 2-صفر على غريمه المحلي خيتافي، أمس، ويعيده إلى قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني بفارق نقطتين عن مفاجأة البطولة جيرونا.

وكان لدى ريال مباراة مؤجلة بعد تأجيل مباراته ضد خيتافي بسبب كأس السوبر الإسبانية، ولم يهدر الفرصة لاستعادة الصدارة بأداء قوي.

وسيطر ريال مدريد منذ البداية وسجل خوسيلو بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من داني كاربخال في الدقيقة 14 ليضع الفريق الزائر في المقدمة.

وحسم الثلاث نقاط لفريقه في الدقيقة 55 بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس جونيور.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة متقدماً بنقطتين على جيرونا وبعشر نقاط على أتليتيكو مدريد وبرشلونة.

وفي غياب لاعبين أساسيين مثل الحارس تيبو كورتوا وثنائي الدفاع ديفيد ألابا وإيدر ميليتاو، تعرض كارلو أنشيلوتي مدرب ريال لانتكاسة أخرى عندما لم يعد قلب الدفاع أنطونيو روديجر بعد الاستراحة بسبب إصابة في الساق.

وكاد ميسون جرينوود أن يدرك التعادل لخيتافي في الدقيقة 51 عندما ارتطمت تسديدته من حافة منطقة الجزاء بالقائم.

وكان من الممكن أن يكمل خوسيلو ثلاثيته عندما انطلق بعد هجمة مرتدة سريعة، لكنه حاول تمرير الكرة إلى فينيسيوس الذي أهدر الفرصة.

ويستضيف المتصدر منافسه أتليتيكو مدريد يوم الأحد وجيرونا بعد ستة أيام أخرى في مباراتين حاسمتين في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي: «إذا فزنا في المباراتين المقبلتين، فسنحصل على ست نقاط أخرى، وهذا سيكون أمراً جيداً».

وأضاف: «دعونا نأمل أن نتمكن من الاعتماد على روديجر (في ديربي الأحد)، أعتقد أنه قادر على التعافي. أمامنا يومان لمحاولة استعادته إنها ضربة قوية في الفخذ».

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