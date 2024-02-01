خبرني : أوستن يبحث مع غالانت تحول إسرائيل إلى عمليات عسكرية أقل حدة بغزة

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- Khaberni) خبرني - قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الوزير لويد أوستن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يواف غالانت تحول إسرائيل إلى عمليات عسكرية أقل حدة في غزة، وأكد على أهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون انقطاع.
وأوضحت الوزارة أن أوستن ناقش مع نظيره الإسرائيلي أيضا دعم الحل الدبلوماسي على حدود لبنان والاستقرار في الضفة الغربية، كما بحث الطرفان التهديدات الإقليمية التي تواجهها القوات الأميركية.
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