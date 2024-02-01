Friday, 02 February 2024 05:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خبرني : أوستن يبحث مع غالانت تحول إسرائيل إلى عمليات عسكرية أقل حدة بغزة

2/1/2024 8:00:14 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الوزير لويد أوستن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يواف غالانت تحول إسرائيل إلى عمليات عسكرية أقل حدة في غزة، وأكد على أهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون انقطاع.

وأوضحت الوزارة أن أوستن ناقش مع نظيره الإسرائيلي أيضا دعم الحل الدبلوماسي على حدود لبنان والاستقرار في الضفة الغربية، كما بحث الطرفان التهديدات الإقليمية التي تواجهها القوات الأميركية.

MENAFN01022024000151011027ID1107800271

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث